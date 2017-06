Následky počasí: hořící dům, poškozená auta i kolapsy

Plzeňský kraj - Počasí dělalo tento týden velké potíže. Kvůli tropickým teplotám vyjížděli záchranáři ke kolapsům a dopravním nehodám. V noci ze čtvrtka na pátek se pak kvůli bouřce téměř nezastavili hasiči.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Sejkora Jiří

„Od pondělí do čtvrtka jsme evidovali 38 výjezdů ke kolapsům,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Martin Brejcha a doplnil, že se jedná o dvojnásobné počty oproti normálu. Hlavním důvodem kolapsů je podle Brejchy nedostatečný pitný režim. „Vyjížděli jsme například k těhotné ženě, která za celé dopoledne nevypila ani jednu sklenici vody, jen ráno bílou kávu,“ vzpomíná si na jeden z mnoha případů posledních dnů. Na pitný režim často zapomínají také řidiči. Zejména ti, kteří se vydávají na dlouhé trasy. Podle mluvčího záchranářů pak může mít dehydratace fatální následky.

V noci ze čtvrtka na pátek dorazilo na západ Čech dlouho očekávaný déšť, kterým se vzduch konečně zchladil. Ale i bouřky s sebou přinesly nepříjemnosti. V Bezdružicích na Tachovsku udeřil v noci na pátek blesk do rodinného domu, který začal hořet. Deníku to potvrdila mluvčí hasičů Pavla Jakoubková. „Z místa jsme transportovali ženu, ročník 1989, a muže, ročník 1964, do Fakultní nemocnice Plzeň. Na místě jsme ošetřili ještě jednu ženu. Nadýchali se zplodin z požáru, ale nikdo naštěstí nebyl ohrožen na životě,“ konstatoval mluvčí záchranky Martin Brejcha.

Bouřka způsobila velké škody i v Černošíně a okolí, kde padaly několikacentimetrové kroupy. Poškodily auta, skleníky, zahrádkářům úrodu, zabíjely i ptáky. Rodině Čampulových zničily kroupy nový skleník. „Dvě desítky skel rozbitých a stromy skoro oholené, plno listí je pryč. Skleník byl nový, stál 30 tisíc, jsou to velká skla, dvacet kusů je pryč. Syn hned volal výrobci a zajistil nová skla. Záhadou mi je, že plodům uvnitř se vůbec nic nestalo,” řekla Deníku Marie Čampulová. Podle některých svědků měly kroupy v průměru až sedm centimetrů. „Auto má karoserii plnou důlků, a to jsem na tom ještě dobře. Soused má u vozu vysklené zadní sklo,” uvedla Michaela Cuřínová. Ačkoliv krupobití napáchalo nemalé škody, naštěstí nebyl nikdo zraněn.

Na Klatovsku řešili policisté po bouřce kuriózní krádež. „V pátek jsme byli voláni do obce Týnec, kde majitelům zmizela trampolína. Bylo tam poškozené pletivo,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie. Dodala, že pátrání po zloději mělo nečekaný konec. Trampolínu objevili místní lidé opodál. „Pachatele se tak podařilo rychle vypátrat. Byl to vítr,“ dodala s úsměvem Ladmanová.

Bouřka zanechala následky i na Rokycansku. Hasiči mířili především k popadaným stromům – do Rokycan, do Nevida i do Terešova.