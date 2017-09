Náplast pro hospody: Čepované pivo nezdraží, lahvové ano

Plzeňský kraj – Jak se pije s EET a bez cigaret? Čepované pivo od října nezdraží, aby Plzeňský Prazdroj pomohl hospodám.

Výčep a čepování piva.Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast i Velkopopovický Kozel, za všechna tato piva si Češi od října připlatí.

Zdraží o 3,1 procenta, což znamená o 40 haléřů na půl litru, nicméně poznají to jen ti, kteří si je kupují v lahvích nebo plechovkách.

Cenu na čepu Plzeňský Prazdroj měnit nebude, aby nepřitížil restauracím a hospodám, kterým přineslo změny zavedení EET a start protikuřáckého zákona. „Vnímáme silně zátěž na majitele a provozovatele a snažíme se jim pomoci i naší cenovou politikou,“ řekla mluvčí pivovaru Jitka Němečková.

Co na to hospodští? „Je to férový a vstřícný krok,“ míní manažer plzeňské Sokolovny Bolevec Jan Cozl, ačkoliv v jejich podniku zmíněné novinky prý velké změny nevyvolaly: „Jsme nekuřácký podnik od rekonstrukce v roce 2015, tržba nám letos neklesla ani kvůli EET.“

EET v hospodách funguje devět měsíců, protikuřácký zákon platí tři. Mluvčí pivovaru dodává, že jejich dopady se teprve projeví. „Na celkové vyhodnocení je ještě brzo. Vliv mělo i velmi teplé a dlouhé léto, které mohlo dopad oddálit,“ dodává Jitka Němečková.

Někde s ní souhlasí. „Nedotklo se mě ani tak zavedení EET, ale hlavně zákaz kouření, přišel jsem o nějaké štamgasty. Nedá se ale zatím říct, že by mi klesla návštěvnost či o kolik. Určitě to více poznám přes zimu, kdy už kuřáci nebudou moci posedávat venku. Na hodnocení je ještě brzo,“ řekl majitel restaurace Klatovský dvůr Václav Jandoš.

Jiný názor je slyšet z Domažlicka. „Měli jsme skvělou sezonu. Ovlivnilo ji velké množství turistů, ani zavedení EET, ani zákaz kouření ji nepoznamenaly,” ohlédla se za letními týdny Jana Tauerová z horšovskotýnské restaurace Pod radnicí. „Neočekávám už výraznou změnu k horšímu ani v zimě,” dodala.

I do rokycanské restaurace Originál 1869 U Václava začalo chodit ještě více lidí. „Náš podnik je od začátku nekuřácký, takže to nemělo vliv. Ani elektronická evidence tržeb nás nezasáhla. Pouze s tím je víc práce,“ sdělila provozovatelka Jaroslava Hájková.

A možná překvapivě mluví o EET v tachovském Sbaru 24, kde měli letošní sezonu také ještě lepší než loňskou. „Abych byl upřímný, EET jsem jen přivítal. Pro někoho kdo podniká tak, jak by měl to není žádné omezení a tak je to i u nás. S Elektronickou evidencí tržeb nemáme žádný problém,“ řekl provozní Zdeněk Otava.