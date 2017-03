Nad krajem zavlají vlajky Tibetu. Bude jich jako vloni

Plzeňský kraj – Pokud bude vyvěšovat také Krajský úřad, bude pak až příští rok.

Lumír Aschenbrenner při vyvěšování tibetské vlajky na slovanské radniciFoto: DENÍK/Milan Říský

Také letos se obyvatelé kraje zastávají obyvatel Tibetu. Podporu proti čínské nadvládě jim vyvěšením tibetské vlajky vysloví zítra během tradiční mezinárodní kampaně. V Plzeňském kraji vlajka zavlaje na více než padesáti místech.

Oproti loňsku na seznam do včerejška nepřibylo žádné nové město ani obec. Naopak ubyl třeba Městský úřad Tachov.

Pokud ještě něco přibude, může to být třeba Holýšov na Domažlicku. Město by se připojilo rádo, ale vedení do poslední chvíle neví, jestli se podaří obstarat vlajku.

K nejstálejším podporovatelům patří třeba Kašperské Hory, kde se vlajka jen s několika přestávkami objevuje od roku 1998.

Plzeňská radnice se oficiálně nepřipojí ani letos na rozdíl od úřadů druhého, třetího, pátého a devátého městského obvodu.

To Krajský úřad vlajku možná vyvěsí, jenže ne letos. Na konci února se radní shodli, že připojení k akci zváží. Jak ale řekl hejtman Josef Bernard, vyvěšení tibetské vlajky všichni vnímají především jako politické rozhodnutí, a tak potřebují znát názor celého pětačtyřicetičlenného zastupitelstva. „Jeho rozhodnutím se budeme řídit," řekl hejtman. Mimořádné jednání už nikdo svolávat nechtěl, a tak jestli se vlajka Tibetu na hejtmanství objeví, bude to nejdříve v roce 2018. Zda se kraj k akci připojí, se prý vládnoucí strany ČSSD, ODS, Starostové a patrioti a Koalice pro Plzeňský kraj bavily už při povolebním vyjednávání.

Kde uvidíte tibetskou vlajku?

Obce a města:

• Plzeňsko: Blovice, Bohy, Dýšina, Milínov, Mladý Smolivec, Nepomuk, Nevřeň, Nezdice, MO Plzeň 2 – Slovany, MO Plzeň 5 – Křimice, MO Plzeň 9 – Malesice, MO Plzeň 3, Přeštice, Rabštejn nad Střelou, Spálené Poříčí, Starý Plzenec, Stod, Třemošná, Všeruby, Zdemyslice

• Tachovsko: Konstantinovy Lázně, Obora, Olbramov, Planá, Záchlumí

• Klatovsko: Čachrov, Horažďovice, Hrádek, Chanovice, Chudenice, Kašperské Hory, Klatovy, Mezihoří, Prášily, Sušice, Železná Ruda

• Domažlicko: Domažlice, Hlohová, Horšovský Týn, Kdyně, Staňkov

• Rokycansko: Břasy, Kornatice, Medový Újezd, Němčovice, Radnice, Smědčice, Strašice, Zbiroh

Školy a další místa:

Gymnázium Fr. Křižíka a zš Plzeň, Střední průmyslová škola Tachov, DEPO2015 Plzeň.

zdroj: www.lungta.cz