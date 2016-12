Nabídek práce je v Plzeňském kraji více než nezaměstnaných

Plzeňský kraj - Pracovní nabídky firem převažují v Plzeňském kraji nad množstvím lidí bez práce.

Podle Štěpánky Pirnosové, obchodní ředitelky společnosti Grafia, jsou zaměstnavatelé v takové situaci ochotni připlatit na mzdách. Grafia bude v plzeňském Pekle 26. ledna pořádat pátý ročník veletrhu práce Klíč k příležitostem, který je největší akcí svého druhu v regionu.

"Je to jedinečná příležitost zjistit cenu své práce na trhu a poohlédnout se po firmách, které nabízejí lepší pracovní podmínky," uvedla Pirnosová. Pátý ročník veletrhu je specifický tím, že kraj má nejnižší nezaměstnanost za pět let, a to 3,3 procenta, a je už půl roku před Prahou. K 30. listopadu bylo v regionu bez práce 13.643 lidí, z toho 12.486 těch, kteří mohli okamžitě nastoupit do zaměstnání.

Vyšší počty pracovníků budou na veletrhu shánět významné firmy z kraje, například Sony DADC, Carrier, Lear, Shape, ČEZ, VIZA AUTO, Drůbežářský závod Klatovy, RSF Elektronik, KS-Europe, Typos, Daikin, Kermi, MD Elektronik, ZAT, MURR CZ a DIOSS Nýřany.

"Veletrh je určen všem, kdo hledají práci nebo brigádu, i těm, kteří chtějí změnu či jsou aktuálně nespokojeni s místem, studentům středních škol a jejich učitelům, vysokoškolákům i lidem registrovaným na úřadu práce," řekla Pirnosová. Součástí veletrhu jsou přednášky zaměřené například na to, jak získat příspěvek na vzdělávání, na poradenství ve vzdělávání a trh práce.