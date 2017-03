Na přeštické faře otevřeli denní stacionář Kristián

Přeštice – Zařízení poslouží seniorům i zdravotně znevýhodněným.

Na evangelické faře v Přešticích funguje od letošního ledna stacionář Kristián. Foto: archiv ČCE

Nejdříve vzniklo na evangelické faře v Přešticích mateřské centrum, od ledna tady funguje další služba – denní stacionář Kristián pro zdravotně znevýhodněné a seniory. „Je dobře, že naše prostory mohou sloužit všem generacím," neskrýval radost tamější farář Jan Satke.

S nápadem přišla loni v květnu Michaela Cimická. Dlouhá léta se věnovala především starým lidem a chtěla v práci pokračovat. „V Přešticích existuje pečovatelská služba, stacionář tady ale chybí. Při své praxi jsem navíc často slýchala, jak jsou lidé nešťastní, když svého příbuzného vezmou z domácího prostředí a umístí ho do domova. Nemohou se o něj starat a zároveň chodit do zaměstnání," odůvodnila.

Když se v přeštické faře Českobratrské církve evangelické uvolnily prostory v suterénu (od roku 2004 tady sídlilo mateřské centrum, jež se přesunulo do prvního patra), rozhodnutí bylo jednoznačné: místo upravit a vytvořit zde denní stacionář pro osoby se zdra-votním postižením od 27 let a rovněž seniory.

Co služba nabízí?- kapacita denního stacionáře je 10 lidí

- otevřeno je každý všední den od 7 do 16 hodin

- služba zajišťuje: celodenní stravu (snídani, oběd a svačinu), celkovou hygienu, pochůzky k lékaři, po úřadech apod., aktivizační činnosti (hry, trénink paměti, zpívání, vyrábění, procházky a další) i odvoz do stacionáře a zpět domů

- v rámci stacionáře funguje také odpolední kavárnička s programem pro veřejnost

Stávající prostory musely projít úpravou. Nové bezbarierové zázemí skýtá odpočívárnu, klubovnu, kuchyňku, koupelnu, dvě sociální zařízení a také velkou společenskou místnost. „Nábytek a některé vybavení je stylizované do období první republiky, kterou mám opravdu velmi ráda," svěřila se Cimická. Název stacionáře Kristián mimo jiné odkazuje na stejnojmenný film zobrazující právě první republiku.

Služba se rozjíždí pozvolna. „Příští týden k nám přijdou dvě dámy. Jedna z nich chtěla z domova důchodců zpátky domů. Je skvělé, že jí můžeme přání splnit," uvedla Cimická, která je zároveň vedoucí zařízení. K ruce má dvě kolegyně a jako výpomoc studentku.

Paralelně se stacionářem fungují ještě odpolední kavárničky pro veřejnost. „Každý den má své téma, jehož součástí je třeba tvoření, zpívání nebo trénink paměti," vyjmenovala.

Za kompletní denní službu (viz tabulka) zaplatí klient 350 až 400 korun (cena nezahrnuje oběd, který je na faru dovážen a vyjde na 65 Kč). Měsíční taxa se pak pohybuje kolem sedmi tisíc korun.