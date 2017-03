Na plzeňské ubytovně se podřezal muž, záchranářům museli asistovat policisté

Plzeň - Vážně zraněný muž odmítal komunikovat se záchranáři.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Dramatický výjezd za sebou mají plzeňští záchranáři, kteří v noci z pátku na sobotu vyrazili do ubytovny na Domažlické třídě k muži, který chtěl spáchat sebevraždu. Muž, který se podřezal žily, ovšem nechtěl se záchranáři vůbec komunikovat.

"Odmítal jakoukoli spolupráci, nebylo s ním žádné pořízení. Situaci nám pomohla vyřešit až přivolaná policejní hlídka," sdělila mluvčí krajských záchranářů Martin Brejcha.

Poté, co se muže podařilo ošetřit, byl převezen na chirurgickou ambulanci do Fakultní nemocnice Plzeň. Podle Brejchy se podobné případy dějí v Plzni poměrně často. "Není to pro nás nic nového, na ubytovnách zasahujeme téměř každý den," řekl Brejcha. I ubytovna na Domažlické, kde se celý zásah odehrál, je častým místem výjezdů.

Nelegální ubytovny

Na problematiku ubytoven a cizinců upozornila konference, která se v Plzni konala v pátek. Na konferenci, které se účastnil i ministr vnitra Milan Chovanec, bylo řečeno, že na území západočeské metropole existuje celkem osm nelegálních ubytoven.

Konferenci svolalo město především kvůli velké míře přestupků a trestných činů, které zde často páchají cizinci z ubytoven. V Plzni také roste počet lidí bez domova. Mnozí bezdomovci pocházejí právě z řad cizinců, kteří do Plzně přijeli za prací. Po ztrátě zaměstnání ovšem končí na ulici a do své vlasti se již nevrací.

V Plzni je nyní přes 14 tisíc agenturních dělníků, v celém kraji jich je potom 35 tisíc.