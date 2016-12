Na netradiční kamenný betlém se do Kozojed jezdí dívat i lidé z Prahy

Kozojedy – Kamenný unikát v Kozojedech doplňují živá zvířata.

Kolemjdoucí mohou v Kozojedech obdivovat sochy Ježíška, Josefa, Marie, a také anděla, který na Ježíška dohlíží. V budoucnu by se měl betlém rozšířit.Foto: DENÍK/Jakub Poštolka

K adventnímu období neodmyslitelně patří betlémy. Na severním Plzeňsku už se pomalu stává tradicí, že zdejší chodí každoročně navštívit unikátní kamenný betlém s živými zvířaty v Kozojedech, který zde i tento rok přichystal sochař Bartoloměj Štěrba se svou ženou Janou Š. Rejmanovou.

Betlém v těsné blízkosti svého domu a ateliéru, kde vznikají sochařská díla, už sochař vystavuje zhruba deset let. Nápad na jeho založení prý dostal společně se svou ženou, která se také věnuje sochařskému řemeslu. „Nejprve jsme udělali Ježíška, poté přišel na řadu Josef a Marie. Do výzdoby betléma nám přispěl i náš kamarád, který udělal sochu anděla. Do budoucna máme v plánu přidělat další sochy, ale letos na to bohužel nebyl čas," říká Štěrba.

Atrakce nejen pro místní

Součástí betlému jsou i živá zvířata. Kolem Ježíška, Marie, Josefa a andělíčka se tak v těchto dnech procházejí tři ovce, které zvědavě pozorují všechny příchozí. „Ovečky máme vypůjčené z farmy v Liblíně. Jestli počasí dovolí, tak k nim přibyde ještě alespoň jeden poník," říká sochař a kameník.

Na betlém, který bývá večer nasvícený, se jezdí dívat nejen lidé z celého Plzeňska, ale také z Prahy. „V pražské Betlémské kapli se letos koná výstava nazvaná Pohanské Vánoce, na níž jsem spolupracoval. Na výstavě na betlém upozorňují letáčky, a tak se o něm dozvědí i lidé z Prahy, říká s úsměvem na rtech sochař, který kromě soch vyrábí i pomníky nebo restauruje historická díla a památky.

Někteří z lidí na betlém narazí náhodou během svých cest, jiní už sem jezdí pravidelně. Největší zájem o kamenný betlém je prý podle Štěrby tradičně během vánočních svátků. A také ve dnech, kdy vánoční atmosféru ještě vylepší čerstvě napadaný sníh.

Originální kamenný betlém je u kamenictví v Kozojedech letos k vidění až do 26. prosince.