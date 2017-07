Na mistrovství Evropy ve vodním pólu přispěje i město

Plzeň - Na dvě stovky žen z dvanácti zemí zamíří v půlce června do Plzně. Proběhne zde mistrovství Evropy ve vodním pólu.

Ilustrační fotoFoto: Jan Škrle

Plzeň leto hostí od 13. do 16. července největší mistrovství Evropy ve vodním pólu. Šampionátu se zúčastní týmy z České republiky, Rakouska, Malty, Dánska, Irska, Německa, Anglie, Jihoafrické republiky, Skotska, Švýcarska, Walesu a Izraele.

„Evropská komise vodního póla pověřila Českou republiku pořadatelstvím Evropského poháru žen ve vodním pólu v roce 2017. Český svaz vodního póla vybral jako místo konání evropského poháru Plzeň, a to jednak z důvodu výborné geografické polohy, družstva přiletí na letiště do Prahy nebo do Mnichova, a především na základě dobrých zkušeností z předchozích let," vysvětlil důvody konání šampionátu v Plzni radní pro oblast podpory podnikání a sportu Petr Chvojka. Město také turnaj dvancti zemí finančně podpoří. "Jedná se é částku 30 tisíc korun. Šampionát se odehraje v Plaveckém areálu města Plzně na Slovanech," dodal Chvojka. Z městské dotace se částečně uhradí náklady na konání evropského poháru.

V rámci šampionátu se bude hrát celkem 18 utkání, na pátek a sobotu jsou naplánovány zápasy v základních tříčlenných skupinách, finálové zápasy se odehrají v neděli. Akce se koná pod záštitou primátora města Plzně Martina Zrzaveckého.

Dotaci dostanou i senioři

Dalších 30 tisíc schválilo město pro Radu seniorů České republiky na částečnou úhradu nákladů při pořádání Mezinárodních sportovních her seniorů Plzeň 2017 včetně doprovodného programu. Sportovní hry pro seniory se uskuteční na Atletickém stadionu města Plzně ve dnech 10. až 13. července 2017. Her se zúčastní celkem 15 osmičlenných seniorských družstev z České republiky, dvě družstva ze Slovenska, a po jednom družstvu z Polska, Maďarska, Německa a Rakouska. V rámci doprovodného programu jsou pro účastníky her připraveny prohlídky města. Také tato akce se koná pod záštitou rimátora města.