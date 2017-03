Na Helenu Štáchovou vzpomíná i Chrást

Chrást - Loutkoherečka v obci před 11 lety odhalila Hurvínkův pomník

Helena Štáchová a Martin Klásek při odhalení Hurvínkova Veselého pomníku v Chrástu v květnu 2006.Foto: ČTK

Na Helenu Štáchovou, loutkoherečku a ředitelku Divadla Spejbla a Hurvínka, která zemřela v noci na středu, vzpomínají i v Chrástu. Štáchová se tam v květnu roku 2006 zúčastnila odhalení Veselého pomníku, který Hurvínek od obce dostal k osmdesátinám.

Do Chrástu totiž jezdil chalupařit Hurvínkův otec Josef Skupa a obecní zastupitelé se rozhodli, že se k němu přihlásí.

Pomník z růžové indické žuly vytvořil sochař Jaromír Nedorost. Zdobí chrásteckou náves a za jedenáct let se stal jednou z nejoblíbenějších turistických zastávek. „Doufejme, že to bude pomník, který se bude stále líbit všem a neskončí jako některé jiné sochy. Je to první tak velký pomník, který Hurvínek má,“ říkala tehdy Helena Štáchová. Principálka spolu s kolegou Martinem Kláskem – vodičem a hlasem Hurvínka podepisovala Chrásteckým pamětní listy.

Čtěte také: Techmania přivítala a odměnila svého miliontého návštěvníka

V téže době bylo na Plzeňsku jméno Heleny Štáchové slyšet vícekrát. Právě v květnu totiž vyvrcholil více než osm let dlouhý soudní spor o to, kdo vlastně má práva na loutky Spejbla a Hurvínka. Štáchová se soudila s s dědicem zakladatele divadla Josefa Skupy, Městským ústavem sociálních služeb v Plzni, a Vrchní soud v Praze přiznal práva Štáchové, když rozhodl, že loutky nevytvořil Josef Skupa, ale řezbáři Karel a Gustav Noskovi. Následky kauzy pak Plzní hýbaly ještě několik let.