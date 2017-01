Muzeum otevřelo dvě nové výstavy a zve školáky na paleontologický výlet

Plzeň - Západočeské muzeum v Plzni představuje čínské textilie, stavebnici Merkur a od ledna zve na Paleontologii naživo.

Jindřich Mleziva, jeden z autorů výstavy Draci a pivoňky, ukazuje dračí roucho, které nosil vysoký císařský úředníkFoto: DENÍK/Hana Josefová

Textil i stavebnice; Západočeské muzeum (ZČM) v Plzni otevřelo na konci roku dvě nové výstavy.

Draci a pivoňky

ZČM má mimořádnou sbírku čínského textilu dynastie Čching. Do Plzně se dostala už na přelomu 19. a 20. století a teprve nyní mají zájemci možnost vidět ji poprvé v reprezentativním rozsahu. Až do 12. února patří čínskému textilu výstavní sál číslo v dvě v hlavní budově ZČM v Kopeckého sadech v Plzni. Název Draci a pivoňky dostala výstava podle velmi častých motivů zobrazovaných výšivkou.

„I když čínská dynastie Čching vládla v letech 1644 až 1911, jsou v naší sbírce zastoupeny oděvy a interiérové textilie až z konce 19. století, tedy z konce císařství" podotýká Jindřich Mleziva z uměleckoprůmyslového oddělení ZČM, který je spolu s Helenou Heroldovou autorem výstavy.

Čínský textil na přelomu 19. a 20. století nakoupil Josef Škorpil, první ředitel Západočeského uměleckoprůmyslového muzea, jehož pokračovatelem je právě ZČM. „Většinu exponátů této sbírky muzeum zakoupilo od německých a rakouských firem, které se specializovaly na obchod s asijskými starožitnostmi. V té době bylo asijské umění v Evropě velmi populární," uvádí Jindřich Mleziva a dodává, že některé exponáty muzeu darovaly osobnosti českého společenského života, jakými byly například malíř Vojtěch Hynais, cestovatel Enrique Stanko Vráz nebo geolog a paleontolog Otokar Feistmantel. V Čechách má podobně rozsáhlou sbírku čínských textilií jen Náprstkovo muzeum a částečně také Národní galerie v Praze.

Návštěvníci mohou na výstavě obdivovat nádherné, nejen hedvábné výšivky. Díky informativním panelům jsou seznámeni nejen s materiálem, z něhož jsou vytvořeny, ale i s vyšívací technikou a také symbolikou vyšitých obrazců.

„Na výstavě je představena reprezentativní část naší sbírky čínského textilu, která dnes čítá na sto dvacet předmětů a obsahuje části formálních i neformálních oděvů pozdního období dynastie Čching. V takovémto rozsahu jsme sbírku dosud nevystavovali," shrnuje Jindřich Mleziva.

Fenomén Merkur

Druhou v prosinci zahájenou výstavou v ZČM je Fenomén Merkur. Představuje ve výstavním sále číslo jedna v hlavní budově ZČM originální českou stavebnici, jež se vyrábí již více než sto let, i její 'příbuzné'. Návštěvníci výstavy se do konce února seznámí nejen s historií stavebnic, ale prohlédnou si i celou řadu pečlivě vybraných exponátů ze sbírky největšího sběratele Merkuru na světě Jiřího Mládka. Obdivovat mohou např. modely aut, traktorů, lokomotiv, ruských kol i jeřábů nebo železničního mostu. Mohou si však vyzkoušet také postavit svůj model z Merkuru, vždyť součástí výstavy je i herna.

Paleontologie naživo

Nový vzdělávací interaktivní program pro školáky a studenty nabídne muzeum od ledna. Připravilo jej spolu s plzeňským Divadlem Alfa. To má ve svém programu hru Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky), při kterém děti prožijí dobrodružství ve světě prehistorických příšer, s interaktivním vzdělávacím programem v muzeu, kde se dozvědí zajímavosti o paleontologických nalezištích plzeňského regionu – v Nýřanech a Radnicích. ZČM pak připravilo program Paleontologie naživo pro 1. a 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Návštěva muzea může buď na divadelní představení navázat ve stejný den, nebo se může uskutečnit v jiném termínu. Program je nutné objednat předem na mailu obchodni@divadloalfa.cz.

„Na děti čeká v muzeu dobrodružná výprava do světa prehistorie. Dozvědí se, jaký je rozdíl mezi archeologem a paleontologem, a vyzkouší si tuto profesi na vlastní kůži. Program by měl děti nejen vzdělávat, ale měl by je především bavit, motivovat a inspirovat" říká Denisa Brejchová ze ZČM.