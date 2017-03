Muže přejel přívěs za traktor, letěl pro něj vrtulník

Plzeň – Když se chce, tak to jde. To by se možná dalo říct o iniciativě Holky holkám, která se loni rozhodla, že pomůže matkám s dětmi v tísni v azylových domovech v kraji, a uspořádala proto v Plzni na Zastávce charitativní bazar s oblečením. Akce měla obrovský ohlas, a proto se letos chystá znovu. Již nadcházející sobotu 1. dubna se bazárek na Zastávce uskuteční znovu.