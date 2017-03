Muž si sedl na koleje a čekal, až pojede tramvaj. Zachránili ho strážníci

Plzeň - Mladý Slovák skončil v nemocnici.

Dramatický zásah za sebou má hlídka městské policie, která v sobotu po páté ráno zasahovala u sebevraha v Prešovské ulici v centru Plzně. Zoufalý mladík si zde sedl na koleje a čekal, až pojede tramvaj.

Hlídka si muže ze Slovenska všimla na poslední chvíli, jelikož se k němu už blížila rozjetá tramvaj. "Aby na dotyčného strážníci upozornili, zapnuli majáky a sirénu na služebním vozidle a s ním pak najeli před muže, do prostoru mezi něj a přijíždějící tramvaj. Hlídka na to ihned vyběhla z auta a odvedla ho do bezpečí k nedaleké lavičce, kde ho posadila," sdělila mluvčí městské policie Jana Pužmanová.

Zachráněný muž, který na tom byl podle Pužmanové psychicky velice špatně, nadýchal strážníkům téměř dvě promile. Nakonec skončil ve Fakultní nemocnici Plzeň, kam ho odvezli přivolaní záchranáři.