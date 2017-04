Modrý běh podpořil děti s autismem

Plzeň – Je sobota, půl desáté ráno, krásné jarní počasí a borský park v Plzni se pomalu začíná zaplňovat lidmi většinou v modrém oblečení.

Běh Run For Pro Cit v Borském parku v PlzniFoto: Deník / VAIZ Zdeněk

Aby ne, zanedlouho totiž začne další ročník charitativního modrého běhu, který podpoří občanské sdružení ProCit, jež se věnuje dětem s poruchou autistického spektra.

Dobrou věc přijel podpořit i tým mladých házenkářek z Lázní Kynžvart. „Účastníme se téměř každé sportovní akce, a tohle je navíc na dobrou věc, o to větší radost z toho máme,“ vysvětluje jeden z tatínků a asistent trenéra dívčího týmu Jan Placek.

Všech jedenáct dívek, které přijely do západočeské metropole, si troufly na delší, pětikilometrovou trasu. „Pět kilometrů uběhnu v pohodě, na tréninku takovou vzdálenost také běháme,“ byla si před závodem jista patnáctiletá Markéta Polívková, která studuje hotelovou školu v Mariánských Lázních.

Pro kratší, dvoukilometrovou trasu, se rozhodla Plzeňanka Lenka Říhová. „Po osmi měsících nicnedělání a devíti měsících těhotenství byly i dva kilometry náročné,“ smála se po sportovním výkonu. „Dneska je to tady mnohem lepší než minulý rok, to přišla sotva polovina lidí,“ chválí Lenka, která v ProCitu učí děti s poruchou autistického spektra plavání.

Na akci se přišla podívat i blondýnka Karolína, jejíž syn je už několik let klientem ProCitu. „Za dobu, co tam Eriček dochází, tak udělal obrovské pokroky. A i pro mne je to fajn, protože se kamarádíme s ostatními maminkami, které mají stejně hendikepované děti,“ svěřila se. „Myslím si, že díky takovým akcím, jako je tahle, se o autismu mnohem více ví,“ doplnila.

Kromě dvou a pětikilometrového běhu byly pro malé návštěvníky připraveny sportovní aktivity. Zájemci si mohli vyzkoušet například žonglování nebo golf. Nechyběla ani autogramiáda dvou plzeňských hokejistů.

Do charitativního běhu se letos zaregistrovalo více než 350 zájemců. Minulý rok jich běžela polovina.