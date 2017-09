Sestry se opily, starší pokousala záchranáře

Plzeň - Záchranáři a poté i policisté museli vyjíždět z úterý na středu za dvěma opilými sestrami, přičemž jedna upadla do bezvědomí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Václav Pancer

Kolem 20. hodiny byla přivolána záchranná služba do Baarovy ulice v Plzni na Borech. Ukázalo se, že se jedná o dvě mladistvé sestry, které nezvládly pití alkoholu a jedna upadla do bezvědomí. Poté, co mladší ze sester (16) nabyla vědomí, zatímco ji záchranáři ošetřovali v sanitce, začala se chovat agresivně a jak slovně, tak i fyzicky napadat záchranáře.

Výsledkem bylo, že dívka záchranáře pokousala a poškrábala, v důsledku čehož musela zakročit policie a pomocí donucovacích prostředků dívku uklidnit. „Muselo tam dojít z naší strany k zásahu u obou dívek, protože ani jedna nereagovala a toho pokusu o fyzické napadení se obě dvě domáhaly jak na místě zadržení, tak i při převozu“, sdělila mluvčí policie Veronika Hokrová.

Během svého agresivního počínání se mladší ze sester snažila poničit i interiér sanitky, což se jí naštěstí nepodařilo. Mladší dívka byla potom zavezena do nemocnice na vyšetření, ze kterého si ji následně vyzvedla matka. Starší sestru si pak vyzvedla na policejní služebně. Výsledky dechové zkoušky policie nesdělila z důvodu nízkého věku dívek.

Na otázku, zda by se lidé měli snažit sami pomoci lidem na ulici, kteří to přehnali s alkoholem, odpověděl mluvčí záchranné služby Martin Brejcha: „Měli jsme tu případ, kdy paní zavolala záchranku na pána ležícího na lavičce, a když jsme přijeli, tak se ukázalo, že pán je řidič kamionu a přijel odněkud ze Španělska, přičemž si řekl, že si na chvíli lehne na lavičku při čekání na autobus. Nelze dávat přímo rady, jak se chovat v takových situacích, protože je to případ od případu.“

Petr Šilhavý