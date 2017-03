Ministryně školství Kateřina Valachová navštíví Plzeňský kraj

Plzeň – Na dvoudenní návštěvu přijíždí v pondělí do Plzeňského kraje ministryně školství Kateřina Valachová.

Kateřina ValachováFoto: Deník/Martin Divíšek

Na programu má první den návštěvy kromě setkání s primátorem Martinem Zrzaveckým také prohlídku Centra robotiky v Plzni, návštěvu několika plzeňských škol, Techmanie a také besedu s řediteli.

V úterý přijme ministryni hejtman Josef Bernard, poté se uskuteční další diskuze s řediteli vzdělávacích institucí. Odpoledne se Valachová přesune do Tachova, kde zavítá do tamějšího dětského domova Čtyřlístek, a pokračovat bude do Střední průmyslové školy ve Světcích. Svou návštěvu ukončí diskuzí s tachovskými občany ve sportovní hale.

Pondělní program ministryně

09:00 přijetí primátorem města Plzeň na plzeňské radnici

10:00 Centrum DRONET + Centrum robotiky, Cukrovarská ulice

11:00 Masarykova ZŠ, Jiráskovo náměstí 10

11:30 prezentace projektu Podpory digitalizace MŠ, ZŠ v 5. MŠ, Zelenohorská 25

12:10 Církevní ZŠ a SŠ, Táborská 28

14:30 návštěva Atletického stadionu města Plzně, Vejprnická 36

15:10 Techmania Science Center, U Planetária 1

16:00 beseda s řediteli ZŠ v prostorách Techmanie