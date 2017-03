Minipivovarů stále přibývá. Na Plzeňsku i v celém Česku

Plzeň – V Plzni se právě jeden nový minipivovar rodí, další vznikne v létě v Přešticích.

Jedná se o celorepublikový trend. Počet malých pivovarů v tuzemsku roste a podle informací Jana Šuráně z Českomoravského svazu minipivovarů se jejich počet aktuálně pohybuje už kolem tří set padesáti. Na Plzeňsku se projevuje stejná tendence. V krajské metropoli a jejím okolí se již nyní nachází kolem dvaceti malých pivovarů a v celých západních Čechách je to pak ještě mnohem více. A další pivovárky stále přibývají.



Například již v dubnu budou lidé moci ochutnat pivo ze zcela nového plzeňského pivovárku Kalikovar, který, jak už napovídá název, našel zázemí v Kalikovském mlýně. Lubomír Otec, který je majitelem i sládkem v jedné osobě, říká, že založením malého pivovaru si vlastně splnil svůj klukovský sen. „S kamarádem jsme o tom dlouhá léta mluvili a teď jsme to zrealizovali,“ chlubí se Otec. Na Kalikovském mlýně si pronajali sklepní prostory a budou zde vařit piva, která bude čepovat zdejší restaurace. „Zatím dvanáctistupňový světlý ležák, polotmavou třináctku a pšeničnou jedenáctku,“ jmenuje. Roční výstav, tedy objem uvařeného piva, bude 750 hektolitrů.



Více než dvakrát vyšší výstav, a to kolem dvou tisíc hektolitrů ročně, má Knížecí pivovar Plasy, který vznikl v roce 2015 v prostorách někdejšího pivovaru. „Už jsme zde uvařili kolem třinácti druhů piv, na čepu ve zdejší restauraci máme pravidelně tři až šest druhů piv,“ říká sládek Milan Piller.



Podobně jako jeho kolegové i on přikyvuje na otázku, zda je dobře, že počet malých pivovarů roste. „Samozřejmě. Lidé tak mají z čeho vybírat. Kouzlo malého pivovarnictví je totiž právě v té odlišnosti. I kdyby stály dva pivovary jen kousek od sebe, každý bude zpravidla dělat jiné pivo,“ podotýká.



Pivní trh vnímá podobně i jeho kolega Petr Petružálek, který vaří pivo v dobřanském pivovaru Modrá hvězda, kde mají výstav kolem pěti set hektolitrů ročně. „Lidé rádi objevují a vyhledávají nové chutě. Je dobré, když je výběr pestrý,“ říká. Jeho piva stále získávají řadu ocenění na různých soutěžích. Naposledy, konkrétně uplynulou sobotu, zabodoval se speciálem Black IPA na Jarní ceně českých sládků. Patnáctistupňové pivo získalo ve své kategorii první místo.



Dobřanský pivovar příští rok oslaví již dvacet let od svého vzniku. Jak ale naznačují trendy, v regionu ještě před tím další pivovary vzniknou. Mezi nimi bude i minipivovar v Přešticích, který se rodí v budově bývalého hotelu a hostince na náměstí. Otevřít zde chtějí během letních měsíců.

