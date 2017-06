Miliardář Křetínský začal s námluvami s Plzeňskou teplárenskou

Plzeň – „Nechci u toho být, ale město už nemusí být jediným majitelem teplárny," řekl Deníku před necelými dvěma lety primátor Martin Zrzavecký (ČSSD).

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vlastimil Leška

Teď je tomu jedna z nejbohatších městských firem (vedle Vodárny Plzeň) zřejmě nejblíž za dobu své existence. Ve hře je totiž fúze mezi Plzeňskou teplárenskou (PT) a Plzeňskou energetikou (PE), která patří Energetickému a průmyslovému holdingu Daniela Křetínského. Křetínský už jednou zájem o teplárnu měl, tehdy se ale mluvilo o prodeji teplárny, z čehož pak sešlo.

Generální ředitel a předseda představenstva PT Tomáš Drápela prohlásil, že zastupitelům ve čtvrtek představí dvě varianty. „Buď zůstane teplárna 100% městu, ale pak velmi pravděpodobně bude jen lokální teplárnou, do níž bude třeba investovat. A nebo máme příležitost být prosperující štikou na trhu na základě spojení s Plzeňskou energetikou,“ prohlásil Drápela. Zdůraznil, že nic se neprodává ani nekupuje. „Město o nic nepřichází. V případě spojení teplárenská získá majetek Plzeňské energetiky a podle znaleckého posudku se pak město podělí v této nové firmě o akciový podíl,“ dodal Drápela. Tvrdí, že to nebude znamenat zdražení tepla v Plzni. „Vznikla by nová firma, v níž by město mělo majoritu a tedy rozhodující slovo,“ doplnil.

VE HŘE JSOU MILIARDY

Čtvrteční hlasování zastupitelů rozhodne o tom, zda radnice na nabídku Daniela Křetínského uslyší. Podle náměstka primátora Pavla Šindeláře (ODS) by v tom případě začala práce znalců a auditorů související s oceněním obou firem. Jen tato práce by měla podle odhadů stát až 20 milionů Kč. Podle základního odhadu má mít Plzeňská energetika hodnotu přes miliardu korun, teplárna zhruba třikrát takovou. Čistý zisk teplárny je nyní cca 160 milionů Kč ročně, energetiky asi 70 milionů Kč.

Nabídka Daniela Křetínského do společného podniku je zhruba taková, že v nové společné firmě by město získalo vložením teplárny asi 70% vlastnictví, energetika 30%. Do společného podniku by ale v tomto případě nešly motorgenerátory, které energetice vyrábí tzv. pohotovostní elektřinu. Jde o zařízení, které je schopno v případě poptávky začít okamžitě vyrábět proud, jenž firma obratem prodá.

CO SE SPALOVNOU?

Pokud by město požadovalo od Křetínského i toto zařízení a finanční vklad, byl by poměr vlastnických podílů samozřejmě jiný. Zvažuje se varianta, že by se z teplárny ještě před fúzí vyčlenila spalovna a Čistá Plzeň, za kterou teplárna splácí více než miliardový úvěr. Poměr vlastnického podílu města v nové firmě by se pak změnil.

Jak budou zastupitelé hlasovat, nechce nikdo konkrétně říci. Každá politická strana má v jednací skupině svého zástupce. Primátor Zrzavecký ví, že jde o politické rozhodnutí. „Uvidíme, zda bude k fúzi vůle,“ říká Zrzavecký.

Důvody k fúzi s energetikou jsou podle Drápely jasné: v roce 2022 technicky dožijí teplárenské kotle a bude třeba miliardová investice. „Fúzí získáme především čas vyčkat, co se v Evropě vůbec v energetice vyvrbí. Navíc začnou platit zpřísněné emisní limity vydané EU,“ dodal Drápela. To všechno má pomoci vybalancovat Křetínského energetický holding, který je významným hráčem na evropském trhu.