Michal Nesvadba zavítá s Kouzelnou školkou do Plzně. Můžete vyhrát lístky

Plzeň - Děti z Plzně a okolí mohou v sobotu 25. únoru přijít do Kouzelné školky známé z dětského kanálu Déčko. Michal Nesvadba vystoupí od 10.30 hodin v divadle Alfa s představením Michalovi mazlíčci, s nímž letos objíždí celou zemi a slaví své životní jubileum.

Michalovi Mazlíčci mají v podtitulu výzvu "Michale, když máš na opasku ještě dvě volné dírky za přezkou, tak si nehraj na to, že jsi už dospělý!"

Michal si myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi. Jeho "plyšáci", největší mazlíčci, ho ale v představení přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si s nimi může klidně dál. Michal v Mazlíčcích představuje svoje miláčky ze zvířecí říše. Děti prostřednictvím tohoto představení cestují v prostoru i čase, během představení se s Michalem přenesou na klidné a prosluněné místo v pralese v Africe, kde potkají představitele těch nejvyšších, nejodvážnějších i nejroztomilejších exotických zvířecích přátel, ale pak už rychle zase zpátky v čase do Michalova dětství a jeho dětského pokojíčku, kde na něj čekají další jeho oblíbení plyšáci… a spousta vzpomínek do kterých se vrátí spolu s dětmi v sále… Nemůže chybět zábava, soutěže ale ani překvapení?

V představení uvidí děti skutečné hračky, své oblíbené plyšáky, do kterých se zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče.

Vyhrát dvě vstupenky na představení můžete, pokud správně odpovíte na otázku: Kolikáté narozeniny letos Michal Nesvadba slaví? Odpovědi zasílejte do pátku do 12.00 na lukas.matousek@denik.cz, do předmětu emailu uveďte heslo SOUTĚZ. Následně vyrozumíme vylosované vítěze.