Městských strážníků přibývá, radnici na Slovanech tak čeká rozšíření

Plzeň – Již nyní je strážníků více, než byla původní kapacita zdejší služebny. Další ještě přibydou.

Ilustrační foto. Foto: Deník/archiv

Radnice na Slovanech se bude rozšiřovat. Jedna z nejzdařilejších staveb na Slovanech postavená v letech 1998-1999 a oceněná jako Stavba roku 1999 s dominantou věže a hodinami s osvětleným kyvadlem už svou velikostí nestačí.

Další místnosti v ní potřebují městští strážníci. Jejich prostory, které měří už nyní přes 100 čtverečních metrů, se rozšíří o dalších asi 80. „Přistaví se pro ně prostory do zadního traktu budovy," potvrdila tajemnice slovanského úřadu Helena Müllerová.

Přepážky musí pryč

Úřad musí vyklidit také ohlašovnu pobytu a ubrat prostor v kanceláři přepážek s agendami jako je Czech point, ověřování, Plzeňské karty a podobně. Jednat se bude muset i s Puncovním úřadem, který je v budově v pronájmu a jehož kanceláře budou třeba.

Velitel plzeňských strážníků Karel Mach je přesvědčen o tom, že další místo je třeba.

Je jich dvakrát víc

„Prostory byly původně plánovány pro 18 strážníků a už nyní je jich tam o deset více. V příštím roce má být podle koncepce schválené zastupiteli další navýšení a konečný stav tam bude 32 strážníků," uvedl Mach. Tvrdí, že nové prostory jsou třeba zejména pro vybudování oddělených šaten mužů a žen.

Na periferii nejdou

To, že je slovanským strážníkům jejich služebna malá, se řešilo už před rokem. Tehdy se uvažovalo o tom, že se z radnice vystěhují úplně a radnice pro ně vybuduje nové větší prostory za Světovarem v objektu na Koterovské 162, kde sídlí registry řidičů a vozidel. Tam by ale byli na periferii Slovan a ne v jejich centru. „To mi vadí. Pokud se to stane, nechám na jejich prázdnou služebnu pověsit ceduli, že přesídlili proti vůli obvodu," řekl tehdy starosta Slovan Lumír Aschenbrenner (ODS). Připomněl, že radnice se projektovala a stavěla s tím, že v ní bude obvodní strážnice. To bude platit dál, jen se musí přistavět kus budovy.

Kdo to zaplatí?

Investice se má vyšplhat přes tři miliony korun, projekt kolem 360 tisíc korun. Zda to zaplatí město nebo obvod, je v jednání. „Mělo by to zaplatit město," uvedl místostarosta Slovan Roman Andrlík (ČSSD).

Ze školky do školky

Slovanská strážnice není jediná, kam se investuje. Dalším příkladem je objekt někdejší školky v ulici Karla Steinera ve Skvrňanech. Po rekonstrukci za více než osm milionů korun se tam přestěhují městští policisté z objektu bývalé školy v ulici Terezie Brzkové. Strážníci budou v novém pod střechou společně s klubem železničních modelářů, který má dům v dlouhodobé výpůjčce.