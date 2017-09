Městský strážník zachránil dívku před sebevraždou

Plzeň - Devatenáctiletá mladá žena skončila na psychiatrickém oddělení.

Dívky klečící u kolejí sï ve čtvrtek odpoledne všimnul jeden z plzeňských městských strážníků, když projížděl Doudleveckou ulicí. Sice nebyl ve službě, jel z nákupu, avšak ani na vteřinu nezaváhal a u dívky se zastavil s dotazem, zda je vše v pořádku. Devatenáctiletá slečna se mu svěřila, že chce skoncovat se svým životem. Zmínila, že se potýká s psychickými problémy a často neví, co se s ní děje. Strážník tedy přivolal své kolegy. "Záchranáři pak dívku převezli do Fakulní nemocnice na Lochotín, kde si ji do péče převzali lékaři z psychiatrického oddělení. Věcí se dále zabývá Policie České republiky," uvedla Jana Pužmanová, mluvčí plzeňské městské policie.