Městská policie Plzeň oslaví čtvrtstoletí. Výročí připomene výstava i ples

Plzeň – Počet strážníků narostl jedenáctkrát, velitel je 9. v pořadí.

Ilustrační foto. Foto: Deník/archiv

Městská policie Plzeň začínala v roce 1992 s 25 strážníky, dnes jich má jedenáctkrát tolik: 275. A k to-mu dalších 35 zaměstnanců. Ve svých začátcích sídlila přímo na radnici, dnes má k dispozici dům v Perlové ulici a další služebny v měs-tských čtvrtích a její rozpočet šplhá k 200 milionům korun ročně. To je srovnatelné s rozpočtem například Divadla J. K. Tyla nebo úklidové společnosti Čistá Plzeň.

Jednou z nejdražších položek v rozpočtu jsou mzdové náklady. „Včetně mzdy, vybavení, pojištění a odvodů stojí jeden strážník ročně asi 560 tisíc korun," uvedl velitel Městské policie Plzeň Karel Mach.

Před pětadvaceti lety měl strážník v Plzni základní nástupní plat kolem tří tisíc korun a poté, co splnil odbornou způsobilost, dostal přidělen zvláštní poplatek mezi 500-1500 korunami. Dnes je podle mluvčí strážníků Jany Pužmanové základní plat strážníka v 6. platové třídě od 12 350 korunami do 13 310 korun. „Po splnění odborné způsobilosti jsou strážníci zařazeni do 7. platové třídy a příplatek činí tři tisíce korun," doplnila Pužmanová. K tomu mají příslušníci městské policie další různé benefity a příplatky za služby, přesčasy a pohotovosti.

Velitelé Městské policie Plzeň: Blanka Pytlíková, Jan Pytlík, Václav Simota, Václav Zíka, Radovan Sládek, Luděk Hosman, Marek Šilhan, Antonín Šturm, Karel Mach

Samozřejmě jim přibyly i pravomoci. Mohou zastavovat vozidla, pořizovat obrazové záznamy při zákrocích, usměrňovat provoz při dopravních nehodách nebo rozhodovat o tom, které vozidlo tvoří překážku silničního provozu, a to nechat odtáhnout. Velitel Mach ale už po nástupu do funkce před dvěma lety uvedl, že tzv. botičkáři nejsou pro městskou policii prioritou, i když ´bývají nejvíce vidět´.

V letošním roce má radnice v rozpočtu vyčleněno jen pro oslavy 25. výročí vzniku městské policie milion korun. „Pro přípravu oslav byl vytvořen pracovní tým. V mázhausu radnice bude k vidění výstava fotografií s názvem Již 25 let pracuje městská policie pro Plzeň," uvedla Pužmanová.

V květnu se uskuteční v Měšťanské besedě slavnostní ples ke stejné příležitosti.