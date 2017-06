Město žádá: šetřete vodu

Plzeň - Západočeská metropole žádá občany, aby v současné době maximálně šetřili pitnou vodou, nenapouštěli nebo nedopouštěli bazény, nezalévali pitnou vodou zahrady a nemyli osobní vozidla.

Ilustrační fotoFoto: shutterstock.com

Omezení dodávky pitné vody se obyvatelé Plzně zatím bát nemusí. „Situace na řekách je pod dlouhodobým průměrem a je třeba upozornit také na to, že povolený odběr z řek lze provést pouze s platným povolením. Pokud by někdo prováděl nepovolený odběr, může za to být postižen pokutou,“ doplnila Dagmar Svobodová Kaiferová, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně.