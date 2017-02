Masopust pořádá díky dědečkovi. Sám šel za ženicha

Plzeň-Radčice - Tradičnímu karnevalu předchází podle Radka Hejduka dva měsíce práce.

Domluvit termín, sehnat ochotníky a masky, zařídit kapelu, koně, sehnat dárky do kola štěstí, zajistit večerní zábavu, občerstvení, ale třeba také mobilní hospody. Dvaačtyřicetiletý Radek Hejduk už má v pořádání karnevalového odpoledne letitou praxi, v Radčicích jej organizoval letos už po sedmnácté.

„Tak dva měsíce dopředu už musíme něco zařizovat a připravovat. Každý týden se scházíme, samozřejmě kde jinde než v hospodě, a probíráme, co je ještě potřeba a kdo co zařídí. Důležité je sehnat dárky do kola štěstí, ale také spoustu dalších věcí. Například kapela do Radčic jezdí až z Roudnice nad Labem," popisuje rodák z Radčic, který pořádá masopust díky svému dědečkovi. „Ten ho v Radčicích organizoval v 60. letech a my jsme na tu tradici po revoluci navázali," vysvětluje.

Každý rok měl masopust nějaké určité téma, letos to bylo bez něj. „Řekli jsme místním, že tentokrát to bude po staročesku, ať si vezmou to, co najdou ve sklepě nebo na půdě," říká Hejduk, který se v sobotu převlékl za ženicha a jeho partnerka za nevěstu. „Masopustní svatbu, která nesmí chybět, jsme měli tentokrát my," prozrazuje. „Rozhodli jsme se tak, protože za dva týdny budeme mít opravdovou svatbu, takže to pro nás byla taková zkouška," zdůvodňuje a dodává, že si to zanedlouho rád zopakuje naostro.

Pro Radka Hejduka, který v Radčicích provozuje restauraci, je organizování masopustu koníčkem. „A nejen masopustu. Kromě toho totiž pořádáme i jiné kulturní akce, například na svátek upálení mistra Jana Husa organizujeme každoročně lampionový průvod pro děti," uvádí dvaačtyřicetiletý ženich.