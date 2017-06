Maminky, žáci, senioři i veteráni budou jezdit levněji

Plzeňský kraj - Slevy jízdného mají pomoci zaplnit autobusy i vlaky. Podmínka? Plzeňská karta.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Pavel Korelus

Plzeňské hejtmanství udělalo první krok k tomu, aby lidé začali více využívat veřejnou dopravu. Radní schválili nové slevy jízdného, které začnou od ledna příštího roku platit ve vlacích i autobusech. Slevy budou nejen pro cestující v zónách Integrované dopravy Plzeňska (IDP), ale i ve zbytku kraje. Půjde však jen o spoje, které objednává kraj, takže například rychlíků objednávaných ministerstvem dopravy se týkat nebudou. Hejtman Josef Bernard mluví o dlouhodobě špatném trendu v dopravě. „Zvyšují se náklady a snižuje počet cestujících. Slevy v jízdném jsou nejsnáze proveditelný krok k tomu, jak tento trend zvrátit,“ domnívá se Bernard.



KRAJ A MĚSTO

Některé slevy už znají zákazníci Plzeňských městských dopravních podniků. Kraj a město se totiž dohodly, že je co možná nejvíce sjednotí. V praxi to bude vypadat například tak, že děti od 6 do 15 let začnou v Plzni i celém kraji jezdit za čtvrtinu základního jízdného a studenti od 15 do 26 za polovic stejně jako matky na mateřské dovolené. „Pro žáky i studenty budou slevy platit celoročně, nejen během školního roku, a po celém kraji, nejen na cesty do školy a ze školy,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek. Naopak rozdíl mezi Plzní a krajem poznají senioři. Zatímco v Plzni mají starší 70 let dopravu zdarma a budou mít dál, v kraji budou mít poloviční slevu.



NOVĚ VETERÁNI

Zcela nově na seznam zvýhodněných přibudou váleční veteráni, a to v Plzni i zbytku kraje. Také oni budou mít nárok na poloviční jízdné. „Je to výraz úcty. Nejde ovšem jen o veterány z druhé světové války, ale také o ty z novodobých konfliktů,“ dodal Čížek. Všichni lidé, kteří budou chtít slevu, budou ovšem muset mít Plzeňskou kartu. Náměstek Čížek si je vědom, že někomu nemusí být po chuti pořizovat si kartu, když do IDP (jež dnes zahrnuje hlavně Plzeňsko a část Rokycanska) nepatří. „Ale Plzeňská karta je velmi kvalitní nosič, navíc kompatibilní s In Kartou Českých drah a dalšími systémy. Pro člověka, který si ji za 170 korun pořídí, to bude příprava na budoucnost, až se IDP rozšíří i do dalších částí kraje,“ říká Čížek.

Slevy mohou krajský rozpočet vyjít až na 40 milionů korun. „Doufáme ale, že se počet cestujících zvýší a propad nebude takový,“ věří hejtman Bernard a dodává, že dalším krokem, jak veřejnou dopravu zatraktivnit, by mělo být zlepšení dopravních prostředků.

Co přinese Nový rok? od 1.1.2018 budou slevy veřejné dopravy v Plzeňském kraji vypadat takto:

- za 50 % základního jízdného budou cestovat studenti ve věku 15 až 26 let, senioři (v Plzni i nadále od 70 let zdarma), dárci krve – držitelé zlaté Janského plakety, veteráni (nově i v Plzni) a lidé na mateřské či rodičovské dovolené

- za 25 % základního jízdného budou cestovat žáci ve věku 6 až 15 let a držitelé průkazu ZTP

- zdarma budou cestovat držitelé průkazů Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a spolku PTP – Plzeň – západní Čechy