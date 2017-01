Mám slabost pro jihozápadočeské nářečí, říká ředitel Ústavu pro jazyk český

Plzeň – Když se lidé setkají s jazykovědcem Martinem Proškem a dozvědí se od něj, čemu se profesně věnuje, zpravidla následují dvě reakce. Buď se začnou vyjadřovat přepjatě spisovně, nebo přestanou mluvit úplně. Ticho je pro lingvistu v takových případech největším trestem.

Velmi rád totiž naslouchá běžným rozhovorům, všímá si nejrůznějších detailů a zajímavostí, které pak zkoumá. V častém kontaktu s praxí byl i díky jazykové poradně Ústavu pro jazyk český. Loni na podzim se Prošek, jenž v současnosti žije v Plzni, stal jeho novým ředitelem.

Dovolíte si vůbec někdy mluvit nespisovně?

Mluvím nespisovně úplně normálně v neformálních komunikačních situacích, doma, s kolegy v kanceláři…

A ve formálních situacích se tedy vyjadřujete výhradně spisovně?

Ano. Většina lidí se domnívá, že je žádoucí, aby člověk mluvil neustále spisovně. Myslím, že je to chyba naší školní výuky. V lidech vyvolává pocit, že spisovná čeština je jediná správná mluva, kterou by lidé měli používat za všech okolností. Mnohem důležitější je umět jednotlivé variety češtiny přepnout podle komunikační situace. Je pravda, že s mojí profesí se do oficiálních komunikačních situací dostávám docela často, navíc jsem dlouhou dobu učil také na univerzitě, kde jsem získal průpravu ve spisovném přednesu.

Sledujete, že si lidé ve vaší přítomnosti dávají pozor na pusu?

Pokud lidé vědí, kde pracuji, dávají si pozor na to, jak mluví. Musím se přiznat, že to dost nerad někde říkám. Pak se mi stává, že začnou mluvit tak přepjatě spisovně, že se to nedá poslouchat, nebo přestanou mluvit úplně.

Slabost pro nářečí

Slova o člověku hodně prozrazují. Děláte si o lidech obraz na základě toho, jak hovoří?

Mám to tak. Ale nemyslím, že bych se nechal unášet jenom formou. Samozřejmě dávám pozor i na obsah. Někdy se mi ovšem stane, že člověk použije nějaký zvláštní tvar, který mě zaujme, a nechám se unést tím tvarem. Začnu o něm přemýšlet a unikne mi kousek toho, co říká. Jindy se mi stane, že sice mluví zajímavě po stránce formální, používá třeba nějaké nářečí, ale obsah je natolik poutavý, že od formy na-opak odhlédnu.

Máte slabost pro nářečí? Teď myslím především pro plzeňštinu.

Ano, mám slabost zejména pro jihozápadočeské nářečí, do nějž spadá i plzeňská mluva.

Ale vy nejste ze západních Čech.

Pocházím ze severních Čech, což je území takzvaně nářečně rozrůzněné. Je tam velká část obyvatelstva dosídleného po odsunu Němců, takže je to jazykově dost heterogenní oblast. Mě vždycky fascinovalo, když jsem někam přijel a mluvilo se tam nějakým jednotným nářečím.

Používáte plzeňštinu?

Používám, už proto, že mám manželku, která pochází z Horšovského Týna, takže má znaky místní mluvy. Je to jedna z věcí, která mě na ní velmi fascinuje (smích). Dodnes to obohacuje naše manželství. Každou chvíli narážíme na nějaké slovo, které neznám.

Byla čeština váš oblíbený předmět? Patřil jste mezi premianty?

Měl jsem i dvojky. Na střední škole dokonce i trojku. Tam byla určitá proporce literatury, což obnášelo i spoustu paměťového učení jmen, životopisů autorů a podobně. V tom jsem nebyl moc horlivý a také sehrál svou roli i přechod na střední školu.

Nesl jste to těžce?

Ne (smích). Chodil jsem na střední průmyslovou školu, kde jsem se octl omylem. Záhy se ukázalo, že pokud o mě strojírenství přijde, vůbec nic se nestane. Už na střední škole jsem se sám vzdělával v jazycích, protože od druhého ročníku jsem věděl, že jinudy pro mě cesta nevede. Jazyky mě vždycky zajímaly a bavily. Na základní škole jsme měli vynikající češtinářku, shodou okolností pocházela z Plzně. Ona učila tělem, duší, srdcem, to se nemohlo neodrazit na nás, žácích. Pokud mi přece jenom byly dány nějaké jazykové vlohy, ona je rozvinula, jak nejlépe mohla.

Trpěl jste na technické střední škole kvůli svému humanitnímu zaměření?

Netrpěl, protože jsem se věnoval češtině i angličtině ve svém volném čase. Chodil jsem soukromě na hodiny angličtiny. Nechtěl jsem ze školy odejít, protože tam byla dobrá parta a atmosféra. Učitelé o mém samostudiu a touze dostat se na VŠ humanitního směru věděli, přistupovali ke mně v odborných předmětech shovívavě.

Nemám rád nářky nad tím, že je čeština ohrožena

Když jste studoval češtinu a angličtinu, jste pro přejímání anglicismů do češtiny, nebo myslíte, že je potřeba jazyk bránit?

Nemám moc rád ideologii, která je na jazyk ve veřejnosti nanášena, totiž že je potřeba ho za každou cenu bránit. Tím ale v žádném případě neříkám ani to, že je potřeba ho nechat úplně být a nechat ho jeho osu-du. Už jenom to, že je sdílený tolika lidmi, učí se ve školách, je úředním jazykem a podobně, znamená velkou institucionální péči o jazyk. Nemám rád nářky nad tím, že je čeština ohrožena.

Nedávno s takovým návrhem obrany jazyka přišla komunistická strana.

Nejenom komunistická strana. V tomto ohledu se právě působí na obecně vžitou představu veřejnosti, že je potřeba pořád něco vehementně bránit. Jazyk ovšem chráněn je už teď. Ústav pro jazyk český není zdaleka jedinou institucí, která se na „obraně" jazyka podílí. Ochrana je zásadně zajištěna už tím, že až do úrovně maturity je čeština povinný předmět a maturuje se z ní. Ano, o jazyk je potřeba se institucionálně starat a kromě škol a jiných institucí to právě Ústav pro jazyk český dělá všemi silami, přesto bych se nerad připojoval k hysterii, že nás angličtina obklopí a pohltí. Dá se to brát i z druhé strany, totiž tak, že slova, která přicházejí z angličtiny, dostávají v češtině na frak. Slovo se přizpůsobí například užitím domácích předpon, přípon a koncovek. Čeština se brání přirozeně sama tím, že jazykové prostředky tímto způsobem adaptuje. Přejímané prostředky jsou nápadné, všimnete si jich. Když si ale vezmete noviny a zjistíte, že to s jejich pronikáním není tak dramatické.

Udělal jste to někdy?

Shromažďoval jsem si noviny za celý týden, vypisoval si slova přejatá z angličtiny. V daném objemu jsem jich našel asi jen 10 nebo 20 v jednom vydání. Nejvíc to bylo v reklamě. Jsou ale samozřejmě okruhy komunikačních situací, kde je anglicismů víc, třeba v byznysu, některých odvětvích vědy, kde se hodně spolupracuje se zahraničními partnery, nebo v mezinárodních firmách.

Do jazykové poradny volali i snoubenci kvůli svatebnímu oznámení

Jaký anglicismus nemůžete vystát?

Na nervy mi jde obrat Mějte hezký den nebo Mějte hezký víkend. To je struktura jasně utvořená pod vlivem angličtiny. Když mi někdo tohle popřeje, mám rozhodně po hezkém víkendu (smích).

A vaše oblíbené slovo nebo oblíbený výraz, který často užíváte?

Mám pár oblíbených, které rád používám, například částici nuže. Při přednáškách na vysoké škole jsem byl proslulý tím, že jsem často používal přídavné jméno intuitivní a příslovce intuitivně.

Přispíváte do jazykového koutku Českého rozhlasu. Všimla jsem si, že často vycházíte z vlastní zkušenosti, z rozhovorů, kterým jste přítomný.

Hodně často a rád čistě z profesního zájmu poslouchám rozhovory, ve vlaku, v obchodě, na hřišti, člověk je nemůže nevnímat. Rád vycházím z tématu běžného denního hovoru. Jednak je to živá problematika, jednak je to věc aktuální.

Martin Prošek- narodil se v roce 1979 v Teplicích

- po střední průmyslové škole nastoupil na plzeňskou pedagogickou fakultu, kde vystudoval obor český jazyk a angličtina

- doktorát z filologie získal na Univerzitě Karlově

- vyučoval na plzeňské univerzitě, 13 let působil v poradně Ústavu pro jazyk český

- přispívá do jazykových koutků Českého rozhlasu

- 3. října 2016 byl jmenován ředitelem Ústavu pro jazyk český a nahradil Karla Olivu

- žije v Plzni

Pracoval jste třináct let také v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český. Kdo se na poradnu často obrací?

Bývají to lidé, kteří používají jazyk profesionálně. To znamená novináři, redaktoři, korektoři. Lidé z kulturních institucí, kteří dělají třeba propagační materiály, muzea, galerie. Pak jsou to lidé činní v nějakých spolcích nebo občanských sdruženích, z úřadů, státní správy nebo právníci. Samozřejmě významnou skupinou jsou učitelé. Často nám volali snoubenci kvůli svatebnímu oznámení.

Sledoval jste slovní zásobu užívanou v novinách. Jak hodnotíte televizní zpravodajství? Pronikají do něj hovorové výrazy?

Programově nemám televizi. Ten, kdo se příliš vystavuje jejímu vlivu, mu podléhá a jeho celkový názor je hodně ovlivněn tím, jak se mluví v televizi. Je pravda, že média se liší podle toho, jak jazykovou kulturu opečovávají a jak sama působí na veřejnost. Třeba Český rozhlas se i podle ohlasů samotných uživatelů češtiny nachází o příčku výš než Česká televize. Sám jsem si všiml, že do prestižního zpravodajství ČT pronikají hovorové výrazy typu policisti a lítat, i když ne úplně důsledně.

Takové výrazy vám musejí trhat uši.

Ne že by mi trhaly uši, ale myslím, že do zpravodajství nepatří. Redaktoři by si měli dávat pozor, aby ve svém projevu užívali tvary typu policisté, létat.

Co byste divákům poradil?

Rada je úplně jednoduchá: stačí televizi na měsíc zavřít do skříně nebo přes ni hodit ubrus a nezapínat ji. Místo toho si pustit třeba četbu na pokračování nebo si vzít do ruky knížku.