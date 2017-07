V kraji převládají Porsche, potkat na silnici můžete ale i elektrickou Teslu

Západní Čechy - Tři stovky aut značky Porsche, 200 jaguarů, padesátka ferrari a už i tři tesly. Deník zanalyzoval, kolik superdrahých aut jezdí podle centrálního registru v západních Čechách. A rozhodně jich není málo.

Lamborghini.Foto: Shutterstock.com

Nejvíc luxusních aut v kraji je značky Porsche. „V čele prodejních žebříčků stojí modely SUV Macan a Cayenne, úspěšné jsou i modely Panamera, 911 i Boxster. Vysoká poptávka je po modelech 911, a to včetně nejvýkonnějších variant 911 Turbo S, 911 GT3 a 911 GT3 RS, jejichž výkony se přibližují k hranici 600 koní,“ říká Zuzana Joklová z plzeňské firmy Porsche Inter Auto. Majitelé Porsche jsou podle ní 'srdcaři', kteří své vozy milují a často jich mají ve sbírce několik.

Téměř ve všech kategoriích jezdí více aut v Plzeňském kraji, výjimkou je pouze Bentley a Aston Martin, jichž najdete více v Karlovarském kraji. V republikovém srovnání je nejvíce superdrahých aut registrováno v Praze a Středočeském kraji.

Módním hitem mezi luxusními auty jsou americké elektrovozy Tesla. Podle centrálního registru vozidel jich ke konci loňského roku už bylo v Česku 180, z toho tři na západě Čech.

KOUPIL SI BUDOUCNOST

Letos v březnu si Teslu pořídil i plzeňský podnikatel Jiří. Zvolil model S 90 D. Pro vůz si musel do německého Norimberka, protože v Česku se tyto vozy zatím neprodávají. „Je to fantastické auto,“ neskrývá nadšení z luxusního kupé, které ho vyšlo v přepočtu na necelé tři miliony korun.

„Měl jsem a mám i dražší auta, ale o to nejde. Tohle jsem si pořídil, protože je prostě zcela odlišné od všeho, čím jsem až dosud jezdil. Už jsem měl dost těch starostí se servisy, výměnami olejů atd. U Tesly tohle vše odpadá, jen auto na chvíli připojíte do elektřiny a pak zase jezdíte,“ říká nadšený řidič.

Tesla má dojezd zhruba 500 kilometrů, dobíjet se může i z běžné zásuvky, po světě ale rychle přibývá speciálních dokovacích stanic na čerpacích stanicích, kde je nabití otázka pár minut. Jiřímu se kromě jiného pohonu na autě nejvíc líbí jízdní vlastnosti podobné formuli, přitom je absolutně tiché a velmi bezpečné.

Majitel tvrdí, že se o superdrahé auto nebojí. „Těžko by ho někdo mohl ukrást. Je prošpikované moderními technologiemi,“ říká, zveřejnit celé své jméno a vyfotit se se svým autem do novin ale odmítá. „Tohle auto nemám, abych se s ním chlubil a předváděl. Pořídil jsme si ho, protože jsem si tím koupil budoucnost. Jednou tahle auta budou jezdit všude,“ dodává.

SKVOSTY V DEPO2015

Naše statistiky mezi luxusní vozy nepočítají veterány, které mají často ještě mnohem vyšší hodnotu. Například Plzeňan František Čečil má v garáži skvost – závodní vůz Hakar z roku 1950, jediný na světě. „Dostal jsem ho v roce 1990 jako haldu šrotu, pět let jsem ho renovoval. Pak jsem s ním až do roku 2008 jezdil závody historických vozů,“ řekl Deníku. Hakar bude s dalšími dvěma stovkami historických i současných automobilových skvostů k vidění v plzeňském DEPO2015 21. – 23. července.

Chystá se zde výstava Skvosty s vůní benzinu, kde se představí například i Bugatti T35 slavné závodnice Elišky Junkové, sporťák Škoda supersport z roku 1949 či mercedesy 190 SL a Gullwing.

Unikátního veterána Jawa 700 musí hlídat alarm

Drahá auta, to nejsou jen luxusní moderní bouráky. Často ještě větší cenu mají vzácné veterány. Jaromír Hess ze Zdeslavi na Klatovsku má automobil, kterým se jen tak někdo pochlubit nemůže. „Jde o Jawu 700 z roku 1933, která byla vyrobena v licenci DKW. Bylo jich vyrobeno pouze 240 a jde o jediný pojízdný vůz v Čechách,“ řekl Deníku Hess.

S tímto nádherným strojem jezdí už devátou sezonu po různých srazech v regionu, jednou si ho také vyžádali na výstavu do Národního technického muzea v Praze. Než se Jawa 700 ale mohla vydat na cesty, musela absolvovat náročnou renovaci. „Trvala dva roky, byly to zhruba dva tisíce hodin,“ svěřil se s tím, že hodnotu stroje vzhledem k jeho unikátnosti nelze vyčíslit. Není tak divu, že má o něj strach a že ho má řádně zabezpečený. „Stojí doma pod alarmem. Kdyby něco, volá mi to na telefon,“ přiznal Hess. (ki)