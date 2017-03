Litičtí: Kde budete, než vyrostou stromy, co nás mají od areálu dělit?

Plzeň /FOTO/ - Asi 300 lidí přišlo ve čtvrtek večer říct do očí zástupcům radnice i investorovi, společnosti Accolade, své jasné ne průmyslovým halám, které mají vyrůst u nich v obci.

„Jsme atraktivní a klidná lokalita. Vznik něčeho takového, jako jsou vaše haly, tu nechceme. Tam kde chcete stavět, byl zatím jen kravín a teď tohle. Od roku 2009 ubývá Liticím, Radobyčicím i Černicím voda, vrty jdou stále níž. Sníží se nám ceny nemovitostí. Město nevyužívá zástavbu, kde už výroba někdy byla. Místo toho jdete do zeleně, ale firmy půjdou za čas jinam a pozemky tu už budou znehodnocené." Tak reagovali Litičtí na argumenty developera, proč se budou stavět právě v Liticích obrovské a někde až 14,5 metrů vysoké průmyslové haly v areálu velkém asi 14 hektarů.

„Neodpovídá to územnímu plánu tak, jak ho máme schválený. Argumenty, že areál bude oddělen pásem zeleně, jsou nesmyslné. Tam se počítá s už 30letými stromy, přes které pak nebudou vidět haly. Než vyrostou, kde budete? Neznáme jasný záměr investora, jaký konkrétně tam bude provoz. Nevíte, kdo tam bude sídlit, teprve to nabízíte k pronájmu," řekl litický zastupitel a jeden z těch, kteří za Litice jednají, Pavel Bosák. Územní studii, kterou vypracoval Útvar koncepce a rozvoje, označil za ´šedý flek´ na mapě, kde si investor může dělat prakticky co chce. „Stačí, když dodrží podmínku 70% zastavěnosti," dodal a sklidil velký potlesk v sále.

„Chceme být dobrým sousedem. Je to nešťastné. My jsme brali Litice jako Plzeň, ale vy se cítíte být víc svou vlastní obcí," řekl lidem spolumajitel firmy Accolade Milan Kratina. Lidé ale reagovali podrážděně. „Tady není nezaměstnanost. Pokud sem přitáhnete pracovníky z Borských polí, což jste už řekli, tak oni si tam přitáhnou zas nové. Tak to ne!" zlobil se jeden z Litických, kteří kladli dotazy.

Podle ředitelky Útvaru koncepce a rozvoje Ireny Vostracké se město snaží dávat průmyslové zóny na okraje zástavby. „Prvořadě investory samozřejmě posíláme do míst, kde výroba končí. Ale pokud chtějí nový areál… Tady je to jeden z nejlepších příjezdů od dálnice i silnice I/27 na Klatovy," řekla Vostracká.

Atakům se nevyhnul ani starosta Litic Jaromír Janoušek (ANO). Právě jemu dávají někteří lidé z Litic lidé za vinu, že se o tak obrovském projektu dozvídají podrobnosti až v době , kdy už je příliš pozdě.

