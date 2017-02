Litičtí jdou do boje proti montovnám i proti radnici

Plzeň – Místní zastupitelstvo odmítá v obci obří průmyslový park.

Ilustrační foto.Foto: Miroslav Kucej

Na jedné straně je tu prohlášení ministra vnitra Milana Chovance a primátora Plzně Martina Zrzaveckého (oba ČSSD) o stále větších problémech s pracovními agenturami a pracovníky z ciziny.

Na druhé zelená z radnice pro Průmyslový park Litice o rozloze více než 13 hektarů, což je pro představu asi pět plzeňských náměstí vedle sebe. V něm výrobní haly o rozloze 5,6 hektaru a třísměnný provoz s 670 pracovníky s pracovní dobou sedm dní v týdnu a 365 dní v roce. Plus stovky kamionů přijíždějící v lepším případě z dálničního přiváděče, v horším jinudy.

Podle radnice je vše v pořádku, podle obyvatel Litic ne. Proti chystané výstavbě firmy Accolade se teď místní vzbouřili a hodlají jí zabránit. „Vyzýváme orgány města, aby pozastavily schvalování záměru," píší litičtí primátorovi a radním. Místní zastupitelstvo schválilo usnesení, v němž žádá radnici o stopku.

„Chápu, že jsou tam lidé zděšeni a jsem připraven jednat. Nových pracovníků bude maximálně sto, ostatní se sem přesunou z jiných míst, například z Borských polí," řekl primátor. Obavy z další ubytovny radnice s investorem projednávala. „Byli jsme ujištěni, že ji stavět nebude," dodal Zrzavecký.

Jenže o tom, co konkrétně se bude v nové průmyslové zóně vyrábět, ještě není rozhodnuto. Developer areál postaví a pak ho pronajme konkrétní firmě. Na dotaz, zda ta nebude prosazovat něco jiného, Zrzavecký řekl, že jiného partnera k jednání radnice nemá. „Nemáme důvod mu nedůvěřovat," prohlásil Zrzavecký.

Technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS) prohlašuje, že stavba odpovídá schválenému územnímu plánu, který tu s lehkou výrobou počítá. Firma se zavázala postavit u Řepné ulice nový kruhový objezd, přes který má být svedena z dálničního přivaděče kamionová doprava. „Výstavba hal se nedotkne současné zástavby," prohlásil Šindelář.

Podle něj je investor ochoten přijít projekt lidem vysvětlit a obhájit ho. Starosta Litic Jaromír Janoušek (ANO) řekl, že kvůli tomu může být svoláno mimořádné zastupitelstvo. „Chceme se ale ještě před tím s investorem i vedením města sejít," řekl Janoušek s tím, že proti stavbě se budou Litice vyjadřovat do územního rozhodnutí.

Litická průmyslová zóna není nic, co by teď spadlo z nebe, jedná se o ní už dlouho. Projekt má i posudek na dopad stavby do životního prostředí, tzv. EIA. „V roce 2013 se nám podařilo alespoň prosadit, aby investor vyřešil příjezd kruhovým objezdem," poznamenal Janoušek. Jenže Litice toho víc proti stavbě moc neudělaly, nepřipomínkovaly ani územní plán a hlasitě protestují až teď. Proti starostovi Janouškovi se kvůli tomu začínají někteří místní ozývat s tím, že udělal málo.

Zástupce společnosti Accolade Jiří Sochor uvedl, že území je určeno pro lehkou průmyslovou výrobu už více než jednu dekádu. „Předpokládáme, že zájem budou mít společnosti z oboru strojírenství, elektrotechniky a elektroniky," uvedl.