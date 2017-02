Liticemi prošel masopustní průvod včetně Marfuši a zničeného zlínského hokejisty

Litice- Masek nebylo tolik jako vždycky, ale stejně se sobotní masopust v Liticích povedl.

Nechyběla obří loutka s ňadry v push-up postavení doprovázená partnerem, medvěd, litická Marfuša, co nesnáší fernet ani vodku, ale pije rum, pojízdná nálevna tažená růžolícím řezníkem, dva příslušníci SNB v uniformách, ani koňský povoz převážející děti i znavené maškary. A taky všudypřítomná mlha, která dávala veselému litickému průvodu tragikomický nádech známý z prvních Formanových filmů.

„Děti, ne abyste něco pily, i kdyby vám to nutili!" varovala dva syny ve školím věku maminka, která se s nimi přišla na masopustní průvod podívat. Nemusela. Z řezníkovy varny šel načepovat horký čaj, který se pro děti rumem nedoléval. „Já zapíjím všechna štamrplata vodou, abych nebyla nametená," svěřila se Marfuša s flaškou vody na krku a s rudými rty, kterými olíbávala kolemjdoucí.

Vládla dobrá nálada

Průvod se zastavil u každého domu, kde maškary vítali domácí a nabízeli jim jídlo i pití. Z jedné z bytovek vyšla s tácem chlebíčků a fernetem v podpaží bytost celá v černém a se zelenou maskou přes obličej. „V civilu jsem paní Černá, tak co se divíte," smála se. Za doprovodu hudebníků, kteří spustili „vem mě s sebou do komůrky, lehneme si do postýlky," vystřihla z jednou z masek parádní valčík. Bubeník si svůj nástroj vezl na letité skládačce, aby se moc nenadřel a dlouho vydržel.

„Čaj, rum, bum, všechno máme! Čaj s rumem, rum s čajem, co je komu libo," vyvolával řezník s povozem. Jeden ze dvou příslušníků SNB, kteří průvod Liticemi vedli, ho bedlivě sledoval, to jestli opravdu napájí jen dospělé. „Jen se dívám," hlásil z povzdálí. Pak ho dlouze obejmula lepá diva s nápisem přes prsa: Objetí zdarma. A s drobným dodatkem: Ale příspěvek do kasičky by se hodil. Lidé se prý chtějí objímat i zadarmo. „A kdo ne, toho přinutím," svěřila se.

Letos ale mezi maskami chyběla baba Nyklová ze seriálu Ulice. „Zato tu máme zrzavou Babetu a Bobo Švarce u Ordinace v růžové zahradě," poznamenala Marfuša. Zaujal také trochu pomačkaný hokejista ve zlínském dresu. Jeden z těch, který prý dostal v pátek večer v Plzni nakládačku 7:1. Mluvit nechtěl, nebo nemohl, kdo ví.

První masopust z mnoha

Jeden příslušníků SNB a také organizátorů litického masopustu Marek Hnát si akci, která má v obci dlouho tradici pochvaloval. „Je nás míň, ale jde to," konstatoval. Večer se všichni sejdou v místní hasičárně. Jak potvrdily maškary, jednu z hospod v Liticích nedávno zavřeli, prý EET nebo nějaká jiná nemoc.

Litický masopust je jedním z letošních prvních, rozjíždějí se ale po celém kraji. Třeba 25. února začne už 232. Sulislavský masopust, kde chtějí pokořit loňský průvod čítající 98 maškar a překonat stovku.

18. února se uskuteční už 17. ročník masopustního rejdění v plzeňských Radčicích. Sraz masek je ve 14 hodin u kapličky a orchanizátoři slibují mimo jiné dva koňské povozy, dechové těleso Víti Vávry, masopustní kolo štěstí a partu masek ze sousedních Křimic.