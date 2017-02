Litice zvou na masopustní průvod

Plzeň – Kozlík zapřažený v povozu, koně a masky v životní i nadživotní velikosti se sejdou v už tradičním masopustu v Liticích tuto sobotu.

Masopust v Plzni-LiticíchFoto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

„Sraz masek je hasičárně v 10:30 hodin, průvod odsud vyjde v pravé poledne," potvrdil jeden z organizátorů akce Marek Hnát. Mělo by to klapnout, protože právě on se každoročně ujímá organizace a dobrovolně se převléká do zelené uniformy příslušníka SNB. S plácačkou pak dohlíží na obvykle nezřízené veselí masek i přihlížejících. V Liticích bude i tentokrát doprovázet průvod živá kapela a pojízdná nálevna.