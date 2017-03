Litice chtějí přezkoumání rozhodnutí ombudsmanem

Plzeň - Jednací tým Litic dal ombudsmanovi podnět k přezkoumání řízení EIA.

Průmyslová zónaFoto: Deník

Dne 28. 2. 2017 byl kanceláři Veřejného Ochránce Práv (ombudsmana) doručen podnět k přezkoumání regulérnosti průběhu zjišťovacího řízení EIA k záměru Průmyslový park Litice. Očekáváme, že až díky prošetření vyjde najevo, jakým způsobem byla veřejnost odstíněna od možnosti se k záměru vyjádřit; - v návaznosti na to očekáváme, že Krajský úřad PK, který vydal rozhodnutí ve zjišťovacím řízení EIA, bude nucen své kladné rozhodnutí k záměru ZRUŠIT. V regulérně probíhajícím řízení by už investor neměl šanci svůj záměr tak bezproblémově protlačit. Musel by totiž respektovat nejen ustanovení Územního plánu, ale i připomínky dotčené veřejnosti.

Václav Král, zastupitel Městského obvodu 6