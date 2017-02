Lidé umí s internetem pracovat, ale neumí se bránit, říká Jan Tlučhoř

Plzeň – Internet je fenomén, s nímž pracují i odborníci katedry marketingu, obchodu a služeb Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. Ačkoli se často mluví o negativech, která internet přináší, nelze podle vedoucího katedry Jana Tlučhoře pominout jeho přínosy.

Jan Tlučhoř, vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb Fakulty ekonomické ZČU v PlzniFoto: ZČU

„Život nám ulehčuje, zkvalitňuje, zefektivňuje a podobně. Kdyby to tak nebylo, nešířil by se v takové míře a nevyvíjel se dál," říká Tlučhoř.

Jak se za 25 let změnil internet?

To je jednoduchá, ale zároveň složitá otázka. Kdysi jsme využívali internet k základní komunikaci, byl to prakticky bílý podklad vyplněný černým textem, ale vedle toho jsme měli mnoho naprosto nezávislých přístrojů. Dneska když vypneme internet, ani v mnoha případech nedokážeme dělat svoji práci. Posun internetu je podobný, jako když srovnám naše noviny a ty v Harry Potterovi, kde jsou videa a skoro mluví. (smích) Od toho, že jsme na internet na začátku přesunuli část naší komunikace, to dospělo k tomu, že jsme tam přesunuli 80 % všech našich profesních a komunikačních aktivit. V některých momentech už zase střízlivíme.

Co si za tím mám představit?

Je to vidět třeba u designu webových stránek. Od popsané stránky s jedním obrázkem jsme se přes všechny možné animace a ozdoby začínáme dostávat znovu k tomu, že web vypadá velmi jednoduše, byť se za tím skrývá mnoho technologií. Spousta lidí také říká, že už nechce e-mail, přestávají ho používat a komunikují jinak. Učíme se s tím žít. Od prvotního nadšení přecházíme ke střízlivění a pojmenováváme i ta negativa, kam patří i ta závislost, šedá a černá ekonomika nebo chybějící sociální kontakt. Znám pracoviště, kde se lidi z kanceláře do kanceláře svolávají na oběd e-mailem.

Jak pracujeme s obrovským množstvím informací, které se dají na internetu najít?

Myslím, že to moc neumíme a hlavně spousta lidí nedokáže rychle najít tu správnou informaci. Těch informací je až moc a je otázka, jestli je vůbec potřebujeme. Výhoda je, že se lidé teoreticky hůře ovlivňují – propaganda za druhé světové války se dělala o fous lépe. Na druhou stranu je otázka, jestli to vůbec je pravda. Moc výzkumů na to není. Lidi jsou přehlcení, často věří tomu prvnímu, co najdou, a nechají se nachytat na nějakou informaci. A děje se to masově, což je případ spamu, který má člověka přimět k nějaké aktivitě. Dřív, když jsem potřeboval někoho přemluvit, musel jsem se s ním sejít nebo jsem mu poslal dopis. Dnes rozešlu spam a on se někdo chytí. Nemyslím, že máme vytvořenou imunitu. Naučili jsme lidi s internetem dělat, ale už jsme je nenaučili se bránit. Vlastně jsme ani nevěděli, že je potřeba učit je se bránit.

Není negativem internetu i to, že si bez něj běžný člověk neumí život ani představit?

Daleko problematičtější je i dnes výpadek elektřiny. Internet je postaven tak, že se dá pořád nahradit, obejít. A umíme se ještě vracet k věcem, které fungují i bez něj – příkladem je tiskárna, papír a tužka. Ale svět bez elektřiny, to je problém. E-shop bez internetu dnes nedává smysl, ale dřív něco podobného fungovalo – byly katalogy. Jen se postupem času celá transakce posunula do elektronického světa a zrychlila se.

V souvislosti s platebními transakcemi na internetu se hodně mluví o bezpečnosti. Jak jsou na tom Češi?

Jsou méně konzervativní. Například Němci jsou v otázce ochrany osobních dat mnohem konzervativnější, dokonce si ani nekoupí jízdenku v plzeňské dopravě, protože nemají bezkontaktní kartu. To je vlastní zkušenost z nedávné doby, kdy tu byla skupina německých studentů. Když už bezkontaktní kartu měli, neměli ji aktivovanou a ani o tom neuvažovali.

Jak na sobě člověk pozná, že začíná být na internetu závislý?

Je to vlastně jednoduché – vypnu počítač, tablet a mobil a buď se potřebuji vrátit, nebo ne. Když to budu srovnávat třeba s kouřením, alkoholem nebo kávou, tak platí, že u závislosti vzdát se toho i jen na jeden den je problém. Občas chlapi soutěží – jdou do hospody, položí na stůl mobily a řeknou, že na něj nesáhnou tři hodiny. I to je pro spoustu lidí problém. Dnes už jsou hotely, které schválně vznikají tam, kde není signál – berou to jako pročištění.