Lidé na stěhování slyší, primátor Ostravy se zlobí

Plzeň - Radnici už kontaktovaly desítky zájemců, chtějí hlavně byty.

Primátor Martin Zrzavecký Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Desítky lidí z různých regionů se už hlásí plzeňskému primátorovi Martinu Zrzaveckému (ČSSD) nebo bytovému odboru magistrátu. Jsou z různých míst republiky a reagují na ´nábor´ celých rodin převážně ze severní Moravy a na plzeňské přesvědčování, ať se k nám přestěhují. Radnicí ohlášená kampaň přitom ještě ani nezačala, jen se o ní mluví. Plzeň chce do inzerátů a reklamy investovat 1,8 milionu korun.

„Kontaktovaly nás už desítky lidí, kteří by se rádi přestěhovali do Plzně. Jedním z posledních byl například pán z Ostravska, který celý život pracoval v dole jako technik, je profesně vybaven. Teď žije z renty, protože důl je dávno uzavřen,“ uvedl primátor Zrzavecký. Dodal, že v Plzni chce byt 1+1 a práci.

Ostravský primátor Tomáš Macura (ANO 2011) je naštvaný a zdá se mu nefér přetahovat lidi z regionů, kterým lidé ubývají.

„Realizovat za veřejné peníze přesídlovací kampaň cíleně směřovanou na regiony, které z historicky daných důvodů samy bojují s úbytkem obyvatelstva, považuji za neférový a vlastně až nepřátelský akt a mrhání veřejnými zdroji,“ řekl Deníku Macura. Zrzavecký oponuje, že si s ním rád na toto téma pohovoří. Pro města je důležité, kolik produktivních lidí je v nich přihlášeno k trvalému pobytu, žije tu, pracuje a platí daně. „Jen z rozpočtového určení daní to znamená pro město příjem na každého člověka až 27 tisíc korun,“ poznamenal Zrzavecký.

Jak se tedy Plzeň k lidem, kteří se do ní chtějí stěhovat, staví? Konkrétnímu Ostravanovi prý sice radnice městský byt nepřidělí, ale kontaktovala ho s dopravními podniky. Pokud tam nebo v jiné městské organizaci začne pracovat, mohl by získat tzv. služební byt. Je to možnost pro tzv. nedostatkové profese, jako jsou řidiči, ošetřovatelky v sociálních zařízeních, zdravotní sestry, strážníci. „Organizacím, jako jsou dopravní podniky, městská policie, nemocnice, sociální zařízení a podobně, pronajímáme městské byty a ony si pak samy rozhodnou, komu je dají,“ řekl Zrzavecký. Konkrétně s dopravními podniky je v jednání i ubytovna pro zaměstnance.

Šéf bytového odboru magistrátu Zdeněk Švarc potvrdil, že žádosti o byt k nim na základě kampaně chodí. „Vytvořili jsme univerzální odpověď ve smyslu, že městské byty nejde přidělovat mimo pořadník,“ řekl Švarc. Zmínil, že nelze jít stylem dostaneš byt a pak si hledej práci, ale spíš naopak.

Vyjádření primátora Ostravy Tomáše Macury k plzeňské kampani pojďte k nám bydlet

Nápad mého plzeňského kolegy Martina Zrzaveckého se mi nelíbí. Chápu, že se každý z nás primátorů a starostů snaží více či méně kreativně řešit své vlastní problémy, nemělo by to však být na úkor ostatních. Je zcela v pořádku investovat do zvelebování našich měst a do kvality života v nich - od toho tady jsme. Ale realizovat, navíc za veřejné peníze, “přesídlovací” kampaň cíleně směřovanou na regiony, které z řady historicky daných důvodů samy bojují s úbytkem obyvatelstva a vynakládají na zvrácení tohoto trendu obrovské prostředky, to považuji za neférový a vlastně až nepřátelský akt a za mrhání veřejnými zdroji. Jsem rád, že se Ostravě v posledních letech daří, rekordně klesá nezaměstnanost, zlepšuje se kvalita životního prostředí a veřejného prostranství, roste nabídka zajímavých pracovních míst i zájem o bydlení v centru města. Máme zpracovaný nový strategický plán města fajnOva, za nějž jsme získali ocenění “ Město s dobrou praxí” od evropské sítě měst URBACT a ten začínáme naplňovat desítkami projektů, včetně výstavby nových nájemních bytů, městských parků atd. Naše výchozí pozice je však z historických důvodů horší, než u některých jiných regionů, a stále je proto před námi dlouhá cesta. Tato skutečnost je mimo jiné reflektována i nedávno vládou schváleným programem restrukturalizace RE:START, kdy ústředním mottem tohoto projektu a tudíž i vládní prioritou je zastavit odliv lidí ze strukturálně postižených regionů, včetně Ostravska. Nemyslím si, že by iniciativa Plzně, tak, jak je popsána, mohla být úspěšná, rozhodně však jde proti tomuto záměru. Budu o tom ještě určitě s Martinem Zrzaveckým mluvit.