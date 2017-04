Letní školy lákají na ilustraci i nový cirkus

Plzeň - Prázdniny budou na plzeňské univerzitě opět patřit uměleckým, jazykových i technickým kurzům. Organizátoři osmi letních škol si pro zájemce připravili řadu novinek.

Nejstarší a co do návštěv-nosti největší je Mezinárodní letní jazyková škola. Loni se jí účastnilo přes 400 lidí. Vedle výuky angličtiny, němčiny, češtiny, španělštiny či italštiny se poprvé otevře kurz, jenž připraví středoškoláky na maturitu z francouzštiny. Premiérově se budou konat též lekce angličtiny pro studenty s vývojovou poruchou učení a metodický jazykový kurz pro češtináře.



Velké oblíbenosti se těší i škola umění ArtCamp, loni na ni zavítalo 350 nadšenců. Do Plzně přijede například íránský ilustrátor dětských knih Ali Boozari či mladá japonská umělkyně Hiroko Matsushita, která pracuje především s papírem. „Mezi novinky patří kurzy nového cirkusu, hudební kompozice a sborového zpěvu,“ vyjmenovala Markéta Kohoutková z umělecké fakulty.

Velkému zájmu se každoročně těší i letní škola elektrotechniky a elektroniky. Kromě žáků 5.-9. tříd základních škol nebo studentů nižšího gymnázia se pedagogové nově zaměří na středoškoláky z netechnických škol ve věku 16-19 let. Ryze na dívky je zaměřený týdenní kemp informatiky, jehož cílem je mimo jiné přilákat do světa IT ženy.



Pro vyznavače kybernetiky je připraveno soustředění, ochuzeni nebudou ani příznivci virtuální reality, kteří si vytvoří vlastní 3D hru. Zajímavosti o cestovním ruchu a marketingu se zase dozvědí účastníci letní ekonomické školy. Už podruhé se na univerzitě konají kurzy pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami.

Přehled letních kurzů