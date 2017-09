Lepší parkování na Slovanech

Na Jiráskově náměstí zmizí příčné vozovky,lépe se zaparkuje.

Kostel Panny Marie Růžencové je dominantou Jiráskova náměstí na Slovanech. Foto: Deník/Milan Říský

Plzeň – V Plzni je o parkování nouze, problémy mají rezidenti ve čtvrti Slovany žijící u Jiráskova náměstí. Slovanští radní se rozhodli situaci řešit, letos v únoru vyhlásili architektonickou soutěž. Odborná porota vybírala z pěti návrhů, vítězná studie pochází ze studia re:architekti. V současné době je na náměstí podle normy parkování pro 121 vozidel. Zvýšení počtu míst nebo stávající parkovací kapacita byla podmínkou v zadání soutěže.

„Architektům bylo navrženo navýšit počet legálních míst na zhruba 160,“ řekl starosta městského obvodu Plzeň 2 Lumír Aschenbrenner. Studio re:architekti předložilo návrh se 140 parkovacími plochami, další místa by byla přidána ve vedlejší Plzenecké ulici.

Vyšší kapacita možná zatím není, odporovala by požadavkům zdejších obyvatel, kteří si přejí také zklidnění náměstí po dopravní stránce. A čím více aut by zde mohlo parkovat, tím více řidičů by sem mířilo. Na radnici se chtějí také vyhnout ‚přelévání‘ dopravy a řešením prý není rekonstrukce menší plochy. „Řešit se to musí na území města nebo minimálně obvodu,“ uvedl místostarosta Slovan Jan Fluxa.

Před dominikánským klášterem by se měl sjednotit prostor a odstranit dvě příčné vozovky. „Architekti rozšiřují chodníky a zužují vozovky. Autobusovou točnu za zahradou mění na parčík,“ zní ve studii. Její podoba ale není konečná, bude se na ní dále pracovat s podněty ze strany občanů. Ti chtějí na místě více parkování, ale zároveň dostatek zeleně, občanskou vybavenost nebo klidovou zónu. Upravena by měla být také klášterní zahrada.

„Z práce přijíždím kolem šesté sedmé hodiny a problém s parkováním mám často, místo hledám v okolních ulicích i patnáct minut,“ postěžoval si Plzeňan Ondřej Jakoubek. Podle něj se situace ještě zhorší, protože v nedaleké Jablonského ulici se dostavuje další bytový dům. Barbora Tomková, která bydlí u Jiráskova náměstí, má podobné potíže. „Pracuji ve třísměnném provozu, a ať přijedu ze zaměstnání v jakoukoli denní dobu, tak je plno,“ tvrdí.

Na revitalizaci si ale obyvatelé náměstí a jeho okolí budou muset počkat. Začátek připadá nejdříve na rok 2019, s dokončením rekonstrukce se počítá přibližně v roce 2022. Odhadované náklady by měly dosáhnout 110 milionů korun. Akci spolufinancuje slovanská radnice, město Plzeň a Nadace Proměny Karla Komárka. Dalším stupněm oprav by mohla být stavba parkovacího domu poblíž nedaleké dopravní tepny.

Tereza Prášilová