Lék na nedostatek zdravotních sester a učitelů? Přijmout více studentů

V kraji schází minimálně 120 zdravotních sester. Nedostatkovým zbožím se stávají také učitelé. Podle výzkumu se počet chybějících kantorů za pět let zvýší o dalších 350 kantorů všech aprobací. Západočeská univerzita v Plzni se proto rozhodla, že chce nabírat více studentů do těchto oborů.

Vysoká škola předpokládá, že celkový počet přijatých do prvních ročníků bude zhruba stejný jako loni, což bylo 4700. Změna se tedy odehraje uvnitř univerzity. Pedagogická fakulta by chtěla vzít do bakalářských oborů maximálně 540 zájemců (loni se jich zapsalo 482). Do magisterských oborů (tj. navazujících dvouletých a pětiletých) pak 325 (minulý rok šlo o 292 uchazečů). „V budoucnu bychom ovšem potřebovali ještě víc studentů, abychom doplnili deficit učitelů základních a středních škol, k němuž v kraji směřujeme," upozornil děkan Miroslav Randa.

Své tvrzení dokládá na průzkumu, který si pedagogická fakulta nechala loni na jaře zpracovat. „Když jsme porovnali počty našich studentů, kteří se do škol dostanou v nejbližších pěti letech, s potřebou nových učitelů, vyšlo nám v Plzeňském kraji číslo 170. Vzhledem k tomu, že se vrátila polovina dotazníků, odhadujeme potřebu na o 350 kantorů vyšší, než kolik bude našich absolventů," okomentoval Randa.

Situace bude ještě horší

Stejný počet platí pro Karlovarský kraj, pro nějž fakulta rovněž učitele vychovává. Nouze o pedagogy základních a středních škol je už nyní, v budoucnu se situace ještě zhorší. „Naštěstí někteří pedagogové přesluhují, ačkoli by mohli být v důchodu," odůvodnil budoucí nárůst děkan.

Zhruba stejně studentů plánuje v dalším akademickém roce vzdělávat též fakulta zdravotnických studií. Pro bakalářské obory stanovila horní limit 310 studentů (loni se sem zapsalo 317 jedinců), pro navazující magisterské obory potom 40 (minulý rok šlo o polovinu). V následujících letech ovšem chce jejich počet mírně zvedat. „Je důležité reagovat na těžkou situaci ve zdravotnictví. Větším počtem studentů saturujeme nedostatek zdravotnického personálu, o kterém není pochyb," ozřejmila děkanka Ilona Mauritzová.

V září nastoupilo do prvního ročníku 100 zdravotních sester, přičemž 50 z nich studuje dálkově. „Předpokládáme, že bychom zvedli počet přijímaných uchazečů kombinované formy studia. Výhodou je, že studenti by už chodili do práce, kde by získávali praxi, zároveň by si u nás zvyšovali kvalifikaci," doplnila Mauritzová.

Obě fakulty už počet studentů zvyšovaly loni. Přijaly ovšem větší počet středoškoláků, než kolik jich dostaly zaplacených (šlo o zhruba 100 jedinců). Doufají, že finance získají dodatečně z mimorozpočtových zdrojů.