Ledovec chystá Centrum duševního zdraví

Plzeň – Psychiatrická záchranka má fungovat od roku 2019.

Ředitel Ledovce Martin FojtíčekFoto: Deník/Pavel Korelus

Psychiatr, psycholog, zdravotní sestry a sociální pracovníci, to bude jádro týmu Centra duševního zdraví, které by mohlo v Plzni fungovat od roku 2019. Podle Martina Fojtíčka z organizace Ledovec, která centrum chystá, půjde vlastně o jakousi psychiatrickou záchranku.

Duševně nemocní budou do centra moci přicházet a budou si také moci přivolat domů jeho terénní službu. „K těm, které už budeme znát, dorazí pomoc do čtyřiadvaceti hodin. K novým do dvou dnů," popisuje Fojtíček.

Model podobný tomu, jak má centrum fungovat, si Ledovec vyzkoušel v uplynulých dvou letech. Norské fondy podpořily projekt Posílení kapacity multidisciplinárního týmu SR Ledovec částkou 1,7 milionu korun. Obdobnou sumu získala organizace na aktivity, které mají odbourávat předsudky veřejnosti vůči duševním nemocem a posilovat povědomí o nich. „Pořádali jsme kulturní a řemeslné akce na faře v Ledcích, Dny Světlé, jízdu zvláštního parního vlaku z Plzně do Dobřan a také 1. českou mezinárodní konferenci o Recovery (zotavení – způsob, jak žít plnohodnotný život navzdory duševní nemoci, pozn. red.)," jmenoval Fojtíček.

Ledovec teď jedná s městem Plzní o budově, kde a za jakých podmínek by Centrum duševního zdraví mohlo vzniknout. O vhodné budově se ví, na podzim by se v ní mohlo začít budovat potřebné zázemí.

Další takové centrum, ale už ne pod Ledovcem, by Martin Fojtíček v budoucnu rád viděl v Klatovech.