Kupujete diskontní potraviny? Očekávejte pouze diskontní zdraví, tvrdí onkolog

Plzeň – Velmi důležitá jsou také preventivní vyšetření.

Onkologická a radioterapeutická klinika Fakultní nemocnice (FN) Plzeň eviduje 3500 nových pacientů ročně. Náš kraj si totiž od roku 1976 drží nechvalné celorepublikové prvenství v počtu zhoubných nádorů. A tak kde jinde než u nás by se měl připomínat Světový den boje proti rakovině.

Například kolorektálním karcinomem, čili nádorem tlustého střeva a konečníku, onemocnělo podle nejnovějších dat v roce 2014 v Plzeňském kraji 560 lidí. To je o 56 případů více než v předchozím roce. Kraj si drží prvenství také v počtu nádorů ledvin a slinivky břišní. Data z roku 2014 uvádějí, že v Plzeňském kraji onemocnělo rakovinou ledvin 197 osob a 98 jich na stejné onemocnění zemřelo. Nádor slinivky břišní byl zjištěn 136 pacientům, zemřelo na něj 120 lidí. Nádor prsu lékaři zjistili v roce 2014 celkem 399 ženám, téměř nevyléčitelnou rakovinu plic 398 lidem. Novější data zatím Národní onkologický registr nemá.

„Počet všech nádorů kromě plic a žaludku se stále zvyšuje," konstatuje přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň Jindřich Fínek. Podle něj neexistuje žádné konkrétní vysvětlení, proč má Plzeňský kraj nejvíce nádorů v republice.

Prevence je důležitá

A co můžeme udělat pro to, abychom se zákeřnému onemocnění vyhnuli?

„Lidé by se měli hlavně kvalitně stravovat. Za potraviny z diskontních prodejen mohou očekávat pouze diskontní zdraví," říká onkolog Fínek. „Neměli by koukat pouze na cenu, ale na to, co vlastně jedí," vysvětluje. „Alkohol není karcinogenní, takže nevadí, pokud se konzumuje pravidelně v malém množství," podotýká Fínek.

Žádoucí je chodit na prohlídky k praktickým lékařům. „U pacientů si preventivní prohlídky hlídám a musím říci, že na ně docela chodí. Když přijdou s nemocí, tak kontroluji i prevenci," říká plzeňská praktická lékařka Miroslava Houšková. Na preventivní vyšetření tlustého střeva a konečníku mají nárok muži i ženy od 50 let. „Provádím jim test na skryté krvácení do stolice," uvádí Houšková. Další možností je vypsat žádanku na screeningovou kolonoskopii. Na mamografické vyšetření mají každé dva roky nárok ženy od 45 let. U dospělých žen by se mělo také jednou ročně provádět v rámci gynekologických prohlídek vyšetření stěru děložního hrdla.