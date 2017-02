Kraj zasáhl silný vítr. Lámal větve, vyvracel stromy, zastavoval dopravu

Plzeňský kraj - Během uplynulých 24 hodin vyjížděli hasiči v Plzeňském kraji ke stovce zásahů.

Ilustrační foto.Foto: Archiv HZS

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na velmi silný vítr nebyla zbytečná. Do Plzeňského kraje se vichr přihnal ve čtvrtek a zaměstnal především hasiče. "Ve většině případů hasiči odklízeli ze silnic popadané stromy a větve nebo odstraňovali uvolněné konstrukce hrozící pádem," popsala mluvčí krajského ředitelství Pavla Jakoubková.

Vítr vane rychlostí 8 až 13 m/s s nárazy 20 až 25 m/s (tedy 70 až 90 km/h), na horách až 30 m/s (až 110 km/h). Co už způsobil?

Například u Babylonu na Domažlicku zasáhla koruna stromu projíždějící nákladní vlak, mezi Nekmířem a Lhotkou na severním Plzeňsku zase zůstal mezi popadanými stromy uvězněn autobus. "K žádnému zranění naštěstí nedošlo," konstatovala mluvčí.

Také požáry

K těmto událostem je podle Pavly Jakoubkové nutno přičíst také požáry, které s nepříznivým počasím souvisí. "Ve čtvrtek 23. února krátce před 23. hodinou v Plzni hasiči zasahovali na Domažlické třídě u požáru unimobuněk. Vinou silného větru se oheň rychle rozšiřoval nekontrolovatelně do okolí. Přes tuto komplikaci se jim podařilo dostat požár pod kontrolu do hodiny od ohlášení události na tísňovou linku a krátce po půlnoci ho zcela uhasit," popsala mluvčí.

V pátek před šestou hodinou ranní pak hasiči v lese u Líní likvidovali požár trávy. "Způsobilo ho jiskření drátů elektrického vedení, které se v silném větru dotýkaly. Další požár zapříčiněný spadlými dráty elektrického vedení hasiči řešili v Rozvadově. Všechny požáry se obešly bez zranění osob, celkově škody všech událostí nepřesáhly pět tisíc korun," vyčíslila mluvčí.

Silný vítr nejvíce potrápil Tachovsko - tamní hasiči museli řešit třetinu všech události, které se kvůli němu staly. "Téměř dvacet procent všech událostí bylo na území okresu Plzeň-sever, hodně událostí mají hasiči i na Domažlicku a Rokycansku. Očekává se, že jakmile lidé po rozednění začnou zjišťovat škody, počet výjezdů se ještě zvýší," dodala Pavla Jakoubková.

Tři trati stojí

Podle informací Českých drah v Plzeňském kraji stála ráno doprava na třech tratích. Padlý strom zastavil vlaky na trati 160 Plzeň - Žatec v úseku Třemošná - Horní Bříza (do 11:00 hodin), dále na trati 183 Plzeň – Železná Ruda-Alžbětín v úseku Přeštice - Chlumčany u Dobřan (také do 11:00 hodin), a do třetice na trati 184 Domažlice - Planá u Mariánských Lázní v úseku Bělá nad Radbuzou - Třemešné (do 8:19 hodin).

Během odpoledne se má podle počasí podle meteorologů zklidnit a vítr výrazně zeslábnout.

Hasiči doporučují nepohybovat se v lese a při průjezdu lesními úseky dbát zvýšené pozornosti.