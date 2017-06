Kostel na Zelené Hoře má zase oltář. V nerezu se zrcadlí historie

Klášter – Široký 2,4 metru, vysoký šest, ze zrcadlového nerezu a symbolizující strom života a poznání. Tak vpadá nový oltář v kostele na zámku Zelená Hora z dílny sochaře Václava Česáka. Zasadil do něj sochu zelenohorské madony, již vytvořil před dvěma lety, celé dílo v neděli představí veřejnosti při slavnostní mši.

Nový oltář v kostele na zámku Zelená Hora.Foto: Deník / Korelus Pavel

Po salesiánské kapli Svaté Trojice v Plzni je to druhý oltář, který Václav Česák vyrobil. „Nerez jsem použil, abych ukázal modernost této doby a zároveň aby se v moderním materiálu odrážela barokní architektura kostela,“ vysvětluje.



SVĚTLO NA ZDECH

Tvar stromu připomíná dobu, kdy na Zelené Hoře kázal svatý Vojtěch a hora se zazelenala. „Prvky barokních květů jsou z původního oltáře, dále je na na něm symbolika svaté trojice, tedy boží oko se zeleným sklem, holubice, duch svatý ve žlutém skle a boží syn symbolizovaný eucharistií s červeným křížem,“ popisuje oltář jeho autor. Dopolední světlo přitom promítá barevné symboly na kostelní zdi.

Nerez by měl podle Česáka také symbolizovat nezničitelnost víry. „Velký dík patří všem, kteří na výrobu oltáře přispěli (jejich jména jsou na oltáři uvedena, pozn. red.) a hlavně mým kamarádům Zbyňkovi Šejvarovi a Petru Slavíčkovi. S nimi jsem oltář udělal i přesto, že cena nerezu za tři roky stoupla skoro o sto procent a oni do něj ze svého sponzorsky dali asi ještě sto tisíc korun,“ říká Česák.

Původní oltář ze Zelené Hory je dnes v kostele v Neurazech. „Přemístění by nesnesl. Seznámili jsme se tedy s panem Česákem, nejdříve vznikla socha a na ni se navázalo oltářem. Lidé při otevírání zámku mohli vybírat ze tří variant,“ vzpomíná Zdeněk Bartošek, starosta Kláštera, jenž zámek černých baronů i rukopisného podvrhu spravuje. S tím, jak oltář vypadá, je spokojený: „Vypadá, jako by tady byl odedávna.“



KÁMEN A OSTATKY

Mše začne v neděli v 10.30 hodin. Pozorní návštěvníci kostela si na patě oltáře všimnou prázdného kroužku. „Chceme do něj vsadit kámen z Ebrachu, z kláštera v Bavorsku, odkud sem do cisterciáckého kláštera přišli mniši,“ tvrdí starosta. Obec ráda do kostela získala i ostatek svatého Vojtěcha. Kromě oltáře se mohou návštěvníci v kostele podívat na okna zrekonstruovaná okna díky dotaci Plzeňského kraje a na patery dveře, které restaurování čeká tento rok.

Zámek Zelená Hora a tedy i kostel bude letos otevřen šest dní v červenci – 1. a 2., 5. a 6. a naposledy 7. a 9. července. V sobotu 8. července v kostele v rámci projektu Západočeské baroko navíc vystoupí pěvkyně Eva Urbanová a sbor Andílci. „Na tento koncert byly lístky rozprodány za dva dny, ale chceme nabídnout ještě místa ke stání a zpřístupnit kúr pro lidi, kteří ještě přijdou,“ ujišťuje starosta.