Kontroly pyrotechniky: nebezpečné skladování a nedostatečné značení

Plzeň – Česká obchodní inspekce má na západě Čech v posledních dnech plné ruce práce.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Jako každý rok se totiž před koncem roku zaměřila na prodejce pyrotechniky. A i letos přišli inspektoři na zásadní prohřešky, které mohou být pro uživatele nebezpečné.

„Od začátku prosince jsme provedli kontrolu u 31 prodejců pyrotechniky," vypočítal ředitel Inspektorátu pro Plzeňský a Karlovarský kraj České obchodní inspekce Jan Řezáč. A zdaleka ne všechny kontroly byly bez problémů.

„U devíti obchodníků došlo k porušení zákona o pyrotechnice," potvrdil Řezáč. Tito prodejci se dopustili celkem 15 prohřešků. „Jednalo se především o nedostatečné značení výrobku, chybělo na něm označení kategorie, datum výroby nebo datum spotřeby," uvedl ředitel inspektorátu.

Na co dát pozor při nákupu?

Na pyrotechnice by neměly chybět informace, odkud výrobek pochází, kdo je výrobcem či dodavatelem, včetně data výroby a spotřeby. Každý výrobek by měl obsahovat český návod k použití. Lidé by neměli kupovat pyrotechniku, která je vystavována změnám teplot, mrazu a vlhkosti.

Několikrát se inspektoři setkali také s nevhodným skladováním pyrotechniky. Ta byla vystavována změnám teplot, mrazu a vlhkosti, což je vzhledem k následnému použití výbušnin pro člověka velmi nebezpečné. Tím však nedostatky nekončí.

„V jednom případě jsme našli u prodavače kategorii pyrotechniky, k jejímuž prodeji je nutné mít speciální oprávnění," vzpomněl si Řezáč na další prohřešek. „Na místě byl pouze prodavač, nikoliv majitel, proto jsme zakázali prodej a požádali majitele o doložení oprávnění, že může danou kategorii pyrotechniky prodávat," vysvětlil ředitel inspektorátu. Doplnil ještě, že takový výrobek si podle zákona navíc může zakoupit pouze osoba, jež má vykonané zkoušky na odpalování ohňostrojů.

„Ve třech případech měli obchodníci na prodejní ploše více výbušnin, než povoluje zákon, to znamená přes 80 kilogramů," řekl Jan Řezáč. Jednalo se především o velké obchody na Plzeňsku.

Inspektoři také řešili případ, kdy měla být pyrotechnika prodávána mladistvým osobám.

A jak budou obchodníci potrestáni? „Se čtyřmi prodejci bude zahájeno správní řízení, v pěti případech byly prohřešky vyřešeny na místě sankcí podle typu prohřešku.

S kontrolami inspektoři rozhodně ještě nekončí, za pyrotechnikou vyrazí do terénu ještě minimálně ještě ve čtvrtek a v pátek.