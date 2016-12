Kontroly EET v restauracích už začaly. Inspektory často nelze poznat

Plzeňský kraj – Do restaurací zamířily první kontroly systému EET.

I nákup za 33 korun musí personál restaurací a hospod elektronicky zaevidovat a poslat na úřad. Výčepní to sice dělají, ale většina z nich je povinností dost otrávená. To se ale netýká slečny z plzeňské hospody Wallis na snímku.Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

„Byli absolutně nenápadní. Vypadali jako manželský pár ve středních letech. Na první pohled bych vůbec neřekl, že to mohou být kontroloři."

Jaroslav Svoboda z restaurace Baštírna v jihoplzeňském Vlčtejně patří k těm, jež za necelý měsíc fungování systému EET už navštívili kontroloři Finanční správy. Vše dobře dopadlo, ale i tak inspekce překvapila. „Šlo jim hlavně o to, jestli dostanou účtenku a jestli jsou na ní všechny údaje," popsal Svoboda.

Podle mluvčí Finančního úřadu Michaely Hošťálkové byl postup běžný: „Pracovníci se chovají jako zákazníci a pozorují. Ověřují, zda jsou tržby evidovány a účtenky vydávány, zda je vyvěšeno oznámení o povinnosti evidovat tržby a účtenka má všechny náležitosti podle zákona."

Desítky kontrol

Během prosince Finanční úřad v Plzeňském kraji provede řádově desítky kontrol. „Pokud naši pracovníci nezjistí problém, provozovatel se ani nemusí dozvědět, že u něj kontrola proběhla. Ve většině případů se pracovníci odtajní až v okamžiku zjištění chyby nebo problému, kdy sepíší protokol o místním šetření a zahájí další řízení. Protokol však mohou sepsat, i když žádné pochybení nezjistí," podotýká mluvčí Hošťálková.

Kontroloři jsou ale také preventisté. „Na základě zasílaných dat a také z účtenek radí provozovatelům s odstraněním nejběžnějších chyb. Jde například o chybné označení režimu evidování tržeb na účtence nebo doplnění chybějících údajů na účtence podle zákona.," dodává Hošťálková.

Petici proti EET podepsalo kolem 15 tisíc lidí

Zákazníci na účtenky nejčastěji reagují dvojím způsobem. Někteří ji nechají po svém odchodu na stole, jiní ji prohlíží a berou si s sebou," svěřila se servírka rokycanské restaurace U Václava. „Pokud by se stalo, že systém nebude fungovat, jsme povinni vzít si od zákazníka e-mail a do pěti dnů mu účtenku zaslat," konstatovala.

Výčepní v hospodě v Radobyčicích Václav Ulč zatím žádnou kontrolu neměl a účtenku musí vydat jako každý byť za jediné vypité pivo. „Štamgasti je ale nechtějí a házejí je na zem. S nadsázkou: mívám tu docela nasněženo," směje se Ulč.

Jinde prý zase elektronická pokladna zdržuje provoz. „Pro obsluhu je to nepříjemné hlavně ve chvílích, kdy se tu sejde víc lidí a najednou chtějí všichni platit. Časté je to o sobotách a nedělích odpoledne," říká Ivo Hucl, provozovatel penzionu a Bezejmenné čajovny ve Šťáhlavicích. Petici za zrušení zákona o EET, kterou Hucl v listopadu poslal do oběhu, již podepsalo kolem patnácti tisíc lidí a další se stále připojují. V lednu se Hucl kvůli petici sejde s některými senátory.