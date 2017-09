Kollárka se mění k lepšímu

Plzeň – Obyvatelé si v plzeňské ulici vymysleli dočasnou pouliční náves.

Dřevěná platforma na náčrtku a během stavby.Foto: Deník / Korelus Pavel

„Co to bude?“ mohli se v týdnu ptát Plzeňané procházející křižovatkou Kollárovy, Budilovy a Kovářské ulice. Na dlažbě se tam objevila nejprve dřevěná žebrovaná konstrukce, ze které se pak postupně stalo jakési pódium.

Je to nový projekt iniciativy Kollárka žije, jejíž členové si vloni dali za cíl udělat z nepříliš atraktivní ulice příjemnější místo.

Pódium, jež na křižovatce vyrostlo, je dřevěná platforma – slovy jejích tvůrců dočasná pouliční náves. „Už dneska má Kollárka image ulice plné umění. Jsou tady zavedené kluby jako Zach’s Pub, Buena Vista Club nebo znovuotevřený klub Oko. To chceme dřevěnou platformou ještě posílit. Mělo by to být místo, které vytáhne umění a kulturu ven do ulice. Konstrukce tu bude minimálně do konce roku a my si přejeme, aby probudila u místních představivost a úvahy o tom, jak by se dnes trochu nehostinná ulice mohla během několika let proměnit,” říká Jana Eismanová, jedna z místních a iniciátorka změn.

Platforma vzniká v rámci festivalu veřejného prostoru TUTO MĚSTO pořádaného spolkem Pěstuj Prostor.

Proměna Kollárovy ulice bude pokračovat dál. Místním se například podařilo vyjednat, že developerská společnost Trigema při výstavbě nové budovy v ulici vysadí několik nových stromů. nedostatek zeleně je jeden z hlavních nedostatků Kollárky a v její části by mohlo časem přibýt až dvacet stromů.

Další jednání obyvatele čeká s podnikateli. Chtějí omezit takzvaný vizuální smog – přeplácané nejen reklamní cedule, kterých je ulice plná. „Jednotlivé cedule a bannery přes sebe křičí tak, že se v tom chodci nakonec ztratí. Kompromisní pravidla tak můžou pomoci všem,” uvádí urbanista Milan Brlík z organizace placemakers.cz, se kterou místní spolupracují.

Dřevěnou platformu v Kollárce otevřou v sobotu v 16.30 hodin. Nejen místní, ale kdokoliv, kdo půjde kolem, jsou zváni na hudbu kapely Lahoda a host, komentovanou prohlídku i točené pivo od Závozníka.