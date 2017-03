Klíšťata začínají útočit, na vakcínu je nejvyšší čas

Plzeňský kraj - Klíšťatům právě začíná nová sezona, a tak by lidé měli myslet na prevenci. Na očkování proti klíšťové encefalitidě, která může zanechat trvalé následky, je totiž nejvyšší čas.

Ilustrační foto.Foto: Ota Bartovský

„Zájem o očkování je poměrně velký, hlavně teď začátkem jara, kdy je na první vakcínu ještě vhodná doba,“ popisuje Daniela Fránová z plzeňské pobočky Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Lékařka by očkování proti klíšťové encefalitidě rozhodně doporučila. „A to především lidem, kteří se v průběhu jara nebo léta chystají někam do přírody,“ upřesňuje a dodává, že nezáleží na tom, zda se člověk vydá na Šumavu nebo do lesa za Plzní.

Velký zájem o očkování proti klíšťové encefalitidě zaznamenává každoročně na jaře i plzeňský praktický lékař David Härtel. „Očkovat je možné celoročně, ale v tomto období je vždycky zájem největší,“ hodnotí praktik, který tuto formu prevence pacientům rozhodně doporučuje.

Vakcína začíná být účinná po druhé dávce, která se aplikuje měsíc po první. Třetí dávka se pak očkuje za pět až dvanáct měsíců. Po třetí vakcíně přetrvává ochrana tři roky, v tu chvíli je žádoucí přeočkování. Následně je vakcínu nutné aplikovat každých pět let, lidem nad 60 let však odborníci doporučují aplikovat vakcínu každé tři roky.

Pojišťovny přispějí

Očkování vyjde na 800 Kč pro dítě a 850 Kč pro dospělého. Na vakcínu však přispívá většina zdravotních pojišťoven. Například klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny mohou čerpat příspěvek do výše 500 Kč. „V Plzeňském kraji si během loňského roku zažádalo o příspěvek 6726 klientů, v roce 2015 jsme evidovali 5431 žádostí,“ uvádí mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý.

Nákaza klíšťovou encefalitidou může totiž zanechat vážné trvalé následky a v krajním případě způsobit smrt. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje evidovala v minulém roce 50 onemocnění klíšťovou encefalitidou. O rok dříve zaznamenala 27 případů.

Klíšťata jsou však považována také za přenašeče lymské boreliozy. Hygienici evidovali v minulém roce v kraji 278 případů. Proti tomuto onemocnění však zatím žádná vakcína k dispozici není. V tomto případě odborníci doporučují před pobytem v přírodě použít repelent, poté se důkladně prohlédnout a případné klíště ihned odstranit.

Klíšťata na člověka útočí zpravidla od druhé poloviny března až do první poloviny listopadu.