Kaolinka na fotografiích - drsná i romantická

Plzeň - Velkoformátové černobílé fotografie kaolinky v Chlumčanech vystavuje do 29. ledna v kavárně v plzeňské kreativní zóně DEPO2015 známý plzeňský fotograf Milan Váchal.

Ten zachytil interiéry i exteriéry moderního závodu, v němž se vyrábí obklady a dlažby. „Interiéry jsou extrémně výtvarně zajímavé, je to focené speciálním objektivem na architekturu, u něhož se dá korigovat perspektiva," uvedl Váchal s ním, že všechny obrazy vznikly složením několika záběrů dohromady. Výtvarno podtrhuje zpracování snímků na plátnech podbitých rámem. Fotografie vznikly během několika dnů loni v létě. „Pro mě to byl úžasný zážitek," usmívá se autor. Výstava trvá do 29. ledna.