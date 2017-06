Kachní rodinka zrozená na Americké třídě

Plzeň – Na oploceném dvorku ve vnitrobloku Americké třídy v Plzni vyseděla před pár dny samice kachny divoké pět mláďat. Teď už celá rodinka sídlí na Radbuze.

Rodinka na dvorkuFoto: Karel Makoň

„To, že hnízdí dál od vody, je u divokých kachen zcela běžná věc, ale to, že si k hnízdění vybrala zrovna dvorek oplocený ze všech stran neprůchodnou zdí, mě tak trochu zaskočilo. Kdyby majitelé dvorku nenahlásili, že kachna s mláďaty vlastně nemá šanci dvorek opustit, dokud nebudou mláďata létat, tak tam s nimi samice musela zůstat ještě několik dalších týdnů. Proto jsem na místě samici odchytil, společně s oznamovatelem pochytal mláďata a odvezl je na řeku Radbuzu do Štruncových sadů, kam by s nimi za normálních okolností pravděpodobně i došla," popisuje Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů v Plzni.