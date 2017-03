Jízdní kola na zápůjčku se už vrátila do ulic Plzně

Plzeň – Letos bude k dispozici více kol i mobilní aplikace.

Tak vypadají sdílené bicyklyFoto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Dopravní značky, sloupy veřejného osvětlení, ale také cyklostojany obsadí už dnes více než sedm desítek jízdních kol. Po zimní přestávce totiž začíná další sezona bikesharingu, který spočívá v půjčování bicyklů přímo v ulicích města. Lidé se mohou těšit na víc kol, mobilní aplikaci i samolepky na frekventovaných místech. Dnes bude do plzeňských ulic umístěno 72 městských kol, která 'zbyla' z loňské sezony.

Tucet bicyklů byl loni odcizen, ve výrobě jsou však další kola, která ukradené kusy v ulicích nahradí.

„Do konce dubna by jich mělo přibýt 35 a já pevně věřím, že ve špičce sezony jich bude k dispozici 120, což byl náš cíl pro letošní rok. Doufáme, že se nám na ně podaří získat potřebné peníze," popisuje Petr Pelcl z iniciativy Kolemplzně.cz, která sdílení kol provozuje. Kromě toho bude uživatelům k dispozici nová mobilní aplikace, která jim usnadní vyhledávání, půjčování i vracení bicyklů. Doposud jsou totiž k dispozici pouze webové stránky. Aplikace bude spuštěna v průběhu letošní sezony, konkrétní termín však ještě není znám.

„Připravili jsme si však ještě jednu novinku. Na frekventovaná místa v Plzni umístíme samolepky s kódem. Novinka zjednoduší samotné půjčování a vracení kol," popisuje organizátor.

Půjčování městských kol v ulicích západočeské metropole je populární.

Během loňské sezony se nově zaregistrovalo třikrát více uživatelů než v roce 2015. „V současné době máme zaregistrováno 1172 uživatelů," sdělil Pelcl.

Jízdní kola využívali uživatelé v loňském roce především na krátkodobé cesty – do práce, do školy nebo do hospody.

Půjčovné zůstává stejné jako vloni – za celou sezonu zaplatíte 600 Kč, za měsíc 130 Kč a za den 40 Kč.