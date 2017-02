Jít si zasportovat? Velké plzeňské haly mají obsazeno

Plzeň – Plzeňské sportovce, ať amatérské či profesionální, trápí nedostatek prostoru.

Chcete si jít zasportovat do kryté haly? Rádi byste uspořádali s přáteli turnaj? Pokud se nespo-kojíte s menší tělocvičnou, musíte se smířit s tím, že si počkáte na volný termín. Sportovní haly na Slovanech, Slavia VŠ, Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a 31. ZŠ jsou totiž zamluvené na dlouho dopředu.

„Jsme vytíženi každý den odpoledne a také o víkendech. Pro veřejnost je prakticky nemožné si halu volně pronajmout," vysvětlil manažer TJ Slavia VŠ Plzeň Ivo Roubal. Hala Slavie VŠ na Borech je podle něj takto obsazena od září do května. Volné termíny bývají jen v týdnu do 15 hodin.

Vysokou obsazenost evidují také v Městské sportovní hale na Slovanech. „Je to kladným postojem společnosti k pohybu a sportu," vysvětluje si velký zájem Marek Kozel, manažer TJ Lokomotiva Plzeň, která halu spravuje. „Objednávky nám chodí už i na konec roku 2018," řekl. Lidé mají podle něj zájem také o posilovnu a sál na aerobik.

V zimním období je plně obsazena také univerzitní hala v kampusu na Borech. „V týdnu od září do června, o víkendech od listopadu do března," uvedl vedoucí katedry tělesné výchovy a sportu ZČU Pavel Červenka. „V době od dubna do října je o víkendech využita sporadicky," dodal.

Prostoru je málo

Podle oslovených provozovatelů je v Plzni hal jednoduše nedostatek. Například ZČU pro výuku tělesné výchovy nestačí vlastní hala, pronajímá si i prostory Slavie VŠ nebo Lokomotivy. „Se Slavií je nejlepší spolupráce, navíc je blízko areálu ZČU. Lokomotiva má díky dotacím z města výhodnější ceny, ale studenty odrazuje vzdálenost a navíc se o hodiny zde přetahujeme s dalšími zájemci," popsal situaci Červenka.

Podle Kozla chybí hlavně velké haly o rozměru plochy 40x20 metrů. „Taková hala je vhodná pro házenou, florbal, futsal a dává prostor také volejbalu či basketbalu," vyjmenoval Kozel. Takové rozměry nabízí též sportovní hala u 31. základní školy, která je ale také plně obsazena, a to především sportovními kluby. Své zápasy zde například hrají juniorští házenkáři plzeňského Talentu.

Vznikne nová hala

Město chystá na Slovanech výstavbu nové sportovní haly. Zázemí by zde měli mít plzeňští házenkáři a další kluby města Plzně. „Otevření haly předpokládáme na podzim roku 2018. Výstavba vyjde na částku kolem 100 milionů korun," informoval Kozel.

Městská hala (Lokomotiva)

Dvojice hal na Slovanech je vhodná pro všechny míčové sporty. Hraje se zde hlavně basketbal, házená, volejbal, florbal a futsal.

Svoji základnu tady mají kromě sportovních oddílů TJ Lokomotiva i házenkáři Talentu MAT Plzeň (na snímku) a HC Plzeň či florbalisté FBC Plzeň.

Pronájem vyjde podle vybraného prostoru a času na 150 – 1400 korun za hodinu.

Hlavní hala funguje již od roku 1974. V roce 2018 by měla být otevřena ještě třetí hala.

Lokomotiva spravuje také tělocvičnu v Táborské ulici a na Prokopávce. I ty jsou zamluvené.

31. ZŠ (Lochotín)

Moderní sportovní hala, která byla otevřena v roce 2009, slouží nejen žákům základní školy, ale také několika plzeňským sportovním klubům.

V hale hrají své zápasy například juniorští házenkáři Talentu Plzeň nebo házenkáři týmu TJ Košutka Plzeň, trénují zde i florbalisté FBC Plzeň.

Slavia VŠ (Bory)

V hale na Borech se hraje házená, florbal, futsal a volejbal.

Základnu zde má florbalový tým FBŠ Slavia Plzeň, házenkáři Handball-klub Slavia VŠ a také futsalový klub Interobal Plzeň. Kromě toho halu používá pro výuku také ZČU.

Hodina pronájmu zde vyjde v zimě na 1000 Kč a v létě na 700 Kč, a to včetně šaten. Hala je od září až do května plně obsazena, rezervace zbylých termínů je možná po dohodě.

ZČU (Bory)

Sportovní hala v univerzitním areálu slouží především studentům.

Hraje se zde basketbal, softbal, florbal, volejbal, ale také házená, frisbee nebo lukostřelba a konají se zde i akademické soutěže.

Halu si může pronajmout i veřejnost, hodina v pracovním týdnu vyjde na 800 Kč, o víkendu na 900 Kč. Volno bývá o víkendech, a to v období od dubna do října.