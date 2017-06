Jindřich Štreit zachránil Fotoklub Nepomuk

Nepomuk – V Nepomuku začíná výstava známého fotografa.

Jindřich Štreit.Foto: Deník

V sobotu v 17 hodin se Nepomuk s trochou nadsázky stane poutní místem fotografů. V tu dobu totiž začne výstava jednoho z nejuznávanějších mistrů tohoto řemesla současnosti Jindřich Štreita. Dokumentární fotograf a pedagog vybral své velkoformátové snímky na pozvání členů Fotoklubu Nepomuk, s nimiž nespolupracuje poprvé.

Jak vše začalo? „Na přelomu roku 2014 a 2015 jsme uvažovali o víkendovém workshopu a chtěli oslovit fundovaného fotografa, se kterým bychom strávili společný víkend a pod jeho vedením fotografovali. Jeden člen oslovil pana profesora Štreita. Překvapivě přišla obratem souhlasná odpověď. Mě osobně polilo horko, protože v té chvíli jsem si nedokázal představit, co my s takovou osobností budeme celý víkend dělat, nebo spíš, co bude dělat on s námi,“ vzpomíná za fotoklub Milan Demela.

Na ten víkend členové fotoklubu vzpomínají stále. Klub měl prý tehdy blízko k zániku, ale Štreitovo nadšení dalo všem nový impulz. Od té doby se setkali ještě několikrát. Sobotní vernisáže výstavy Brána naděje se měl Jindřich Štreit zúčastnit osobně a v plánu byla i jeho přednáška. Ze zdravotních důvodů musí ovšem tentokrát Nepomuk vynechat.

V Městském muzeu a galerii budou jeho snímky i tak k vidění až do konce července.