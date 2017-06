Jak přežít tropy? Často pít a omezit aktivity

Plzeňsko - Teploty by se celý tento týden měly pohybovat kolem třiceti stupňů a vzduch zřejmě nezchladí ani žádný velký déšť. Lidé by proto měli myslet na své zdraví a šetřit se. Seniorům, dětem a nemocným odborníci radí přes den raději vůbec nevycházet na sluníčko.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/ Eva Kořínková

Podle Jana Sulana z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude situace nejhorší v úterý. „Teploty se budou pohybovat mezi 30 a 33 stupni Celsia,“ odhaduje. Ve středu by měly teploty zůstat několik málo stupňů pod třicítkou, ve čtvrtek a v pátek už však tropickou hranici zase překročí. Podle meteorologa se trošku ochladí až o víkendu. A do té doby se neobjeví ani vydatnější srážky.

Podle mluvčího Krajské záchranné stanice Plzeňského kraje Martina Brejchy je nejdůležitější dodržovat během tropických teplot pitný režim. „Každý by měl vypít minimálně dva litry vody denně, důležité je také to, aby lidé pili v pravidelných intervalech celý den,“ uvádí Brejcha. Plzeňská praktická lékařka Miroslava Houšková doplňuje, že nápoje by rozhodně neměly být ledové.

ZKONTROLUJTE DĚTI

„Nebezpečí vzniká také u řidičů, kteří jezdí ve vedrech dlouhé vzdálenosti. Zapomínají pít, následně zkolabují a mohou způsobit nehodu s velice vážnými následky,“ upozorňuje mluvčí krajské záchranky.

Pitný režim je důležitý také u dětí. Kontrolovat by je měli kromě rodičů také školy a školky. „Pitný režim kontrolujeme celoročně, takže máme přehled o tom, kdo pije sám od sebe a komu to musíme připomínat. Ale teď když jsou tropické teploty, tak děti kontrolujeme samozřejmě ještě víc,“ říká koordinátorka Větvičky Veronika Formánková.

PŘES POLEDNE NEVYCHÁZET

Pozor by si měli dát především senioři a lidé, kteří trpí zdravotními problémy. Ti totiž snášejí horka nejhůře. „Pokud je to možné, přes den a zejména pak kolem poledne by vůbec neměli chodit ven. Doporučuji, aby vycházeli buď ráno nebo až k večeru,“ radí Brejcha.

Odborníci radí zdržet se v těchto dnech také fyzické aktivity. „Pokud má člověk v plánu například nějakou práci na zahradě, tak by to měl, pokud je to samozřejmě možné, o několik dní odložit, až nebudou tak vysoké teploty,“ radí Brejcha.

Lidé, kteří se musí během tropů pohybovat venku by rozhodně neměli zapomenout kromě dostatečného množství pitné vody také na ochranný krém s UV filtrem. „Čas od času se totiž stává, že vyjíždíme také k popáleninám ze sluníčka,“ doplňuje Brejcha. Podle lékařky Houškové je důležitá i pokrývka hlavy.

Počet kolapsů, k nimž vyjíždějí záchranáři, se v posledních dnech zatím nezvýšil, lze však očekávat, že tento týden by mohl jejich počet stoupnout raketově. „Proto je velmi důležité myslet na prevenci,“ zdůrazňuje Brejcha.